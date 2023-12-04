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السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح من جميع المناشيء المدرجة

12/4/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لـ”القمح المستورد” على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن الشحن من 5 إلى 15 يناير 2024 و/أو من 16 إلى 25 يناير 2024 و/أو من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024.

موضوعات متعلقة 10 ملايين دولار صادرات مستهدفة لشركة“Hub” للصناعات الغذائية العام المقبل 133% زيادة فى أسعار زيت الزيتون منذ بداية العام ((التموين)) تضخ 2500 طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية خلال 10 أيام

وأضافت يجب أن تقدم أسعار العروض FOB على اساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الاسلاميه لتمويل التجارة وكذلك على أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم.

وذكرت تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين) منوه بأن جلسة فض المظاريف والبت يوم غدا الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية .

أ ش أ

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