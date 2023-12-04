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بورصة الدار البيضاء تنهى تدولاتها على اداء سلبي

12/4/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعا بنسبة 0,17 % ليستقر عند 11.728,06 نقطة.

بدوره – سجل مؤشر“MASI.20” الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,3% ليستقر عند 959,81 نقطة ، كما سجل MASI ، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,01 % إلى 866,91 نقطة.

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وسجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,22 % منتقلا إلى 989,83 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي تراجعا بنسبة 0,14% الى 10.862,35 نقطة وبنسبة 0,1 % إلى 9.880,46 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 68,48 مليون درهم، تحققت أساسا في السوق المركزي.

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت قيمتها 602,06 مليار درهم.

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