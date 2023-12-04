بورصة الدار البيضاء تنهى تدولاتها على اداء سلبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعا بنسبة 0,17 % ليستقر عند 11.728,06 نقطة.
بدوره – سجل مؤشر“MASI.20” الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,3% ليستقر عند 959,81 نقطة ، كما سجل MASI ، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,01 % إلى 866,91 نقطة.
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وسجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,22 % منتقلا إلى 989,83 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي تراجعا بنسبة 0,14% الى 10.862,35 نقطة وبنسبة 0,1 % إلى 9.880,46 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 68,48 مليون درهم، تحققت أساسا في السوق المركزي.
أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت قيمتها 602,06 مليار درهم.
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