بورصة الدار البيضاء تنهى تدولاتها على اداء سلبي

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعا بنسبة 0,17 % ليستقر عند 11.728,06 نقطة.

بدوره – سجل مؤشر“MASI.20” الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,3% ليستقر عند 959,81 نقطة ، كما سجل MASI ، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,01 % إلى 866,91 نقطة.

موضوعات100 مليون دولار قرض تنموي سعودي لدعم الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان ارتفاع البورصة التونسية فى ختام تعاملات اليوم بنسبة 0.03% ليبيا تستعد لتوفير 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2035

وسجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,22 % منتقلا إلى 989,83 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي تراجعا بنسبة 0,14% الى 10.862,35 نقطة وبنسبة 0,1 % إلى 9.880,46 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 68,48 مليون درهم، تحققت أساسا في السوق المركزي.

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت قيمتها 602,06 مليار درهم.