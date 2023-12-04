بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على أداء سلبي

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعا بنسبة 0,17 % ليستقر عند 11.728,06 نقطة.

بدوره – سجل مؤشر“MASI.20” الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,3% ليستقر عند 959,81 نقطة ، كما سجل MASI ، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,01 % إلى 866,91 نقطة.

موضوعاتنائب وزير الطاقة: أمريكا تعيد ملء احتياطيات النفط الاستراتيجية وسط تراجع الأسعار “أداني جرين” تقود ارتفاع أسهم المجموعة بعد اقتراض 1.4 مليار دولار “أينوك” و”آي إتش آي” اليابانية تعلنان عن بدء دراسة جدوى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء

وسجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,22 % منتقلا إلى 989,83 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي تراجعا بنسبة 0,14% الى 10.862,35 نقطة وبنسبة 0,1 % إلى 9.880,46 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 68,48 مليون درهم، تحققت أساسا في السوق المركزي.

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت قيمتها 602,06 مليار درهم.