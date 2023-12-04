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ارتفاع البورصة التونسية فى ختام تعاملات اليوم بنسبة 0.03%

12/4/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع المؤشر الرئيسى لبورصة تونس” توننداكس” بنسبة 0،03 % ، ليبلغ 8578،04 نقطة وسط حجم تداول ضعيف في حدود 1،9 مليون دينار.

وذكرت البورصة التونسية فى بيان لها اليوم الاثنين أن سهم شركة النقل للسيارات جاء فى الصدارة بنسبة 5،9 بالمائة تله سهم شركة الاستثمار” تونافاست” بنسبة 4،4 بالمائة .

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وفي المقابل تراجع سهم شركة البطارية التونسية أسد بنسبة 4،5 % تله سهم الشركة الدولية للإيجار المالي بنسبة 4،3 بالمائة .

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