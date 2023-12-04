ارتفاع البورصة التونسية فى ختام تعاملات اليوم بنسبة 0.03%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع المؤشر الرئيسى لبورصة تونس” توننداكس” بنسبة 0،03 % ، ليبلغ 8578،04 نقطة وسط حجم تداول ضعيف في حدود 1،9 مليون دينار.
وذكرت البورصة التونسية فى بيان لها اليوم الاثنين أن سهم شركة النقل للسيارات جاء فى الصدارة بنسبة 5،9 بالمائة تله سهم شركة الاستثمار” تونافاست” بنسبة 4،4 بالمائة .
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وفي المقابل تراجع سهم شركة البطارية التونسية أسد بنسبة 4،5 % تله سهم الشركة الدولية للإيجار المالي بنسبة 4،3 بالمائة .
أ ش أ
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