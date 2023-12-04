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100 مليون دولار قرض تنموي سعودي لدعم الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان

12/4/2023 11:15:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم الاثنين، مع وزير المالية في جمهورية طاجيكستان فيض الدين قهار زاده؛ اتفاقية قرض تنموي بقيمة 100 مليون دولار للإسهام في تمويل مشروع راغون للطاقة الكهرومائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى الإسهام في تمويل المشروع الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 3600 ميجاوات، وتوسيع نطاق وصول الكهرباء إلى السكان، بالإضافة إلى تحلية المياه الصالحة للشرب ومكافحة الآثار الناتجة عن التغيّر المناخي، ويأتي ذلك دعمًا لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في طاجيكستان، وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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وتجسّد هذه الاتفاقية حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلّب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية، كما تؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نماء شامل في تلك الدول.

وتجدر الإشارة إلى أنه قدّم الصندوق لجمهورية طاجيكستان منذ عام 2002م حتى هذه الاتفاقية، الدعم لتمويل (13) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز (293) مليون دولار، لدعم نمو قطاعات البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى النقل والطاقة، وذلك في إطار دعمه الإنمائي منذ بدء نشاطه في عام 1975م الذي يصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.

أ ش أ

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