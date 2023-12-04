100 مليون دولار قرض تنموي سعودي لدعم الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم الاثنين، مع وزير المالية في جمهورية طاجيكستان فيض الدين قهار زاده؛ اتفاقية قرض تنموي بقيمة 100 مليون دولار للإسهام في تمويل مشروع راغون للطاقة الكهرومائية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى الإسهام في تمويل المشروع الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 3600 ميجاوات، وتوسيع نطاق وصول الكهرباء إلى السكان، بالإضافة إلى تحلية المياه الصالحة للشرب ومكافحة الآثار الناتجة عن التغيّر المناخي، ويأتي ذلك دعمًا لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في طاجيكستان، وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
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وتجسّد هذه الاتفاقية حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلّب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية، كما تؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نماء شامل في تلك الدول.
وتجدر الإشارة إلى أنه قدّم الصندوق لجمهورية طاجيكستان منذ عام 2002م حتى هذه الاتفاقية، الدعم لتمويل (13) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز (293) مليون دولار، لدعم نمو قطاعات البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى النقل والطاقة، وذلك في إطار دعمه الإنمائي منذ بدء نشاطه في عام 1975م الذي يصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.
أ ش أ
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