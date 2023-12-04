الملا: توقيع اتفاقية مع وكالة التجارة الأمريكية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول بصدد إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، ومن المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.

جاء ذلك اليوم خلال افتتاح جلسة“الحد من انبعاثات الميثان ودور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة” ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 بدبي، والتي نظمها الاتحاد الأوروبي في جناحه بالمنطقة الزرقاء بالمؤتمر، ضمت الجلسة كادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وبير ستيفان وينزل، وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني.

موضوعات%29.2 تراجعًا فى صافى دخل“أباتشى” الأمريكية بمصر أول 9 أشهر من 2023 “الملا” يؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال لمصادر نظيفة القابضة للكهرباء تستهدف تركيب 20 ألف عداد ذكى بالبحيرة

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول والغاز في مصر نجح في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها، مما حقق وفرًا سنويًا بنحو 200 مليون دولار، وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

ولفت إلى الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي غطت أكثر من 30 موقعًا إنتاجيًا. وقد كشفت نتائج الحملتين أن الانبعاثات بتلك المواقع أقل من الحدود المعيارية العالمية، وأن الشركات تطبق برامج كشف التسربات وإصلاحها بشكل دوري.

وأشار إلى جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان، والذي يعد عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري.

وأوضح الوزير أن مصر تعمل على تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030، والتي انضمت مصر إليها.

ناقش المشاركون في الجلسة التحديات والفرص المتاحة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة. والتقدم الذي تم إحرازه في مراقبة وقياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها، وتمهيد الطريق نحو تطوير آليات توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان، والتي ستوفر للحكومات والشركات بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تسريع وتيرة الحد من الانبعاثات.

كما تناولت الجلسة أُطر التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس فقط من أجل خفض انبعاثات الميثان، ولكن من أجل استرجاع واستغلال غازات الشعلة بما ينعكس إيجابًا على الحد من تغير المناخ وتأمين مصادر الطاقة.

بدوره، وجه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في كلمته الشكر إلى وزير البترول على جهوده في التنسيق الفعال مع الوكالة الدولية وتطوير التعاون بينها وبين مصر بعد التوقيع على برنامج التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاون الحالي مع الوكالة الدولية، معربًا عن اعتزاز مصر بانضمامها كعضو مشارك في الوكالة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بينهما في مجال خفض انبعاثات الميثان. وأضاف أن التعاون المتعدد الأطراف أصبح أمرًا بالغ الأهمية يسهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة، ومشاركة الأبحاث وأفضل الممارسات، وإيجاد حلول فعالة لإنتاج واستخدام وتوفير مصادر طاقة أنظف.