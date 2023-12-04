فوائد الدين تضاعف عجز الموازنة فى الربع الأول من العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) قادت الزيادة الكبيرة فى الفوائد على الدين الحكومى عجز الموازنة للارتفاع بمقدار الضعف تقريبًا فى الربع الأول من العام المالى الحالى.

ارتفع عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 3.85% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 2.05% فى خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مسجلًا 455.9 مليار جنيه، بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.

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فى الوقت نفسه، زاد الفائض الأولى بمقدار طفيف إلى ما يعادل 0.18% من الناتج المحلى مقابل 0.10% فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، حيث بلغ 21.6 مليار جنيه.

ونمت مصروفات الفائدة على الدين الحكومى بمعدل 120% خلال الربع الأول من العام المالى الماضى لتصل إلى لتصل إلى 477.5 مليار جنيه، مقابل 216.9 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق. واستحوذت بذلك على 60% من الإنفاق الحكومى خلال الشهور الثلاثة.

وذكر التقرير أن المصروفات بلغت 790.9 مليار جنيه، خلال فترة الدراسة بزيادة 70% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.

ارتفعت فاتورة الأجور 21.5% إلى 118 مليار جنيه، بالإضافة إلى إرتفاع الدعم والمنح 95.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 51% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 1.4 مليار جنيه إلى 40.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأنفقت الحكومة 34.9 مليار جنيه على القطاع الصحى خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 26.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، فيما ارتفع الإنفاق على التعليم 23.4% مسجلا 60.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأضاف التقرير أن إجمالى الإيرادات العامة بلغت 335.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بارتفاع 29.5% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.

ولفت إلى أن الضرائب استحوذت على 85% من جملة الإيرادات العامة، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 50.1 مليار جنيه لتمثل 15% من إجمالى الإيردات.

وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 41.5% إلى 87.6 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 27.5% لتصل إلى 127.9 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع 29.8% لتحقق 63.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

كما سجلت الضرائب على الممتلكات 54.2 مليار جنيه بزيادة 37.4% عن الفترة نفسها فى العام المالى الماضى، وذلك فى ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 14.8 مليار جنيه مسجلة 50 مليار جنيه، وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 15.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 57% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، زادت بدعم من إرتفاع حصيلة عوائد الملكية بقيمة 6 مليارات جنيه لتصل إلى 21.9 مليار جنيه، حيث ارتفعت العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس بنحو 4.2 مليار جنيه لتحقق 13.3 مليار جنيه، فيما إنخفض بيع السلع والخدمات 33% فى الفترة نفسها من العام الماضى لتحقق 10.6مليار جنيه.

كما بلغت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 17 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.