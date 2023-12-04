10 ملايين دولار صادرات مستهدفة لشركة Hub للصناعات الغذائية العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“Hub” للصناعات الغذائية تحقيق صادرات بقيمة 10 ملايين دولار العام المقبل، عقب انفصالها عن الشركة المصرية للاستثمار الغذائى الشهر الماضى .
قال محمد عبد الصبور رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تصنع لدى الغير من خلال استئجار خطوط إنتاج لعدة منتجات تشمل عبوات عصير الزجاج بطاقة 1200طن شهريًا و500 طن من عبوات التتراباك بجانب كمية تتراوح بين 600 و700طن شهريًا من المربى و900 طن من الصلصة و400 طن من الخضار المجمد.
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أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تقوم بالتصنيع من خلال خطوط إنتاج شركة الشمس للزراعات المتطورة كما تخطط الشركة لإنشاء مصنع لها خلال الفترة المقبلة.
لفت إلى توجيه كامل الإنتاج للتصدير فى الوقت الحالى ويتم التصدير لنحو 60 دولة، مشيرًا إلى حرص الشركة على المشاركة فى المعارض الخارجية من بينها معرض فود أفريكا بهدف التوسع فى دول أفريقيا مثل بوركينا فاسو والجابون وكوبا وكوت ديفوار .
قدر حجم صادرات الشركة لدول أفريقيا خلال العام الماضى بنحو 4.5 مليون دولار، لافتًا إلى أن العام الحالى شهد فقد العديد من الأسواق مثل السودان وفلسطين وإثيوبيا التى أوقفت استيراد العديد من المواد الغذائية من بعض الدول بسبب أزمة الدولار، مقدرا حجم صادرات الشركة لهذه الأسواق بنحو 1.5مليون دولار من إجمالى الصادرات .
أشار إلى أن المصدر فى الوقت الحالى يعانى من العديد من المشاكل من بينها ارتفاع أسعار السكر الذى يمثل 40% من تكلفة الإنتاج فى منتج مثل المربى ونحو 20% من تكلفة إنتاج العصير.
تابع أنه يسعى لتوفير احتياجاته من خلال الموردين بأسعار تتراوح بين 44 و46 ألف جنيه للطن وأن غرفة الصناعات الغذائية تسعى لتوفير كميات من السكر للشركات ولكنها لا تتجاوز 10% من الاحتياجات الفعلية.
وأكد على أهمية توفير الدولار فى حالة تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازى وإنتهاء الأزمة الحالية.
أشار عبد الصبور إلى أن الشركة تخطط للمشاركة فى عدة معارض خلال العام المقبل مثل معرض فانسى فود فى الولايات المتحدة الأمريكية وسيال فى فرنسا.
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