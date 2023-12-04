10 ملايين دولار صادرات مستهدفة لشركة Hub للصناعات الغذائية العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“Hub” للصناعات الغذائية تحقيق صادرات بقيمة 10 ملايين دولار العام المقبل، عقب انفصالها عن الشركة المصرية للاستثمار الغذائى الشهر الماضى .

قال محمد عبد الصبور رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تصنع لدى الغير من خلال استئجار خطوط إنتاج لعدة منتجات تشمل عبوات عصير الزجاج بطاقة 1200طن شهريًا و500 طن من عبوات التتراباك بجانب كمية تتراوح بين 600 و700طن شهريًا من المربى و900 طن من الصلصة و400 طن من الخضار المجمد.

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أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تقوم بالتصنيع من خلال خطوط إنتاج شركة الشمس للزراعات المتطورة كما تخطط الشركة لإنشاء مصنع لها خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى توجيه كامل الإنتاج للتصدير فى الوقت الحالى ويتم التصدير لنحو 60 دولة، مشيرًا إلى حرص الشركة على المشاركة فى المعارض الخارجية من بينها معرض فود أفريكا بهدف التوسع فى دول أفريقيا مثل بوركينا فاسو والجابون وكوبا وكوت ديفوار .

قدر حجم صادرات الشركة لدول أفريقيا خلال العام الماضى بنحو 4.5 مليون دولار، لافتًا إلى أن العام الحالى شهد فقد العديد من الأسواق مثل السودان وفلسطين وإثيوبيا التى أوقفت استيراد العديد من المواد الغذائية من بعض الدول بسبب أزمة الدولار، مقدرا حجم صادرات الشركة لهذه الأسواق بنحو 1.5مليون دولار من إجمالى الصادرات .

أشار إلى أن المصدر فى الوقت الحالى يعانى من العديد من المشاكل من بينها ارتفاع أسعار السكر الذى يمثل 40% من تكلفة الإنتاج فى منتج مثل المربى ونحو 20% من تكلفة إنتاج العصير.

تابع أنه يسعى لتوفير احتياجاته من خلال الموردين بأسعار تتراوح بين 44 و46 ألف جنيه للطن وأن غرفة الصناعات الغذائية تسعى لتوفير كميات من السكر للشركات ولكنها لا تتجاوز 10% من الاحتياجات الفعلية.

وأكد على أهمية توفير الدولار فى حالة تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازى وإنتهاء الأزمة الحالية.

أشار عبد الصبور إلى أن الشركة تخطط للمشاركة فى عدة معارض خلال العام المقبل مثل معرض فانسى فود فى الولايات المتحدة الأمريكية وسيال فى فرنسا.