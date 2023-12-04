​فيتش تتوقع خفض الفائدة في منطقة اليورو 75 نقطة أساس في 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) تتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بدءا من يونيو 2024 لتصل إلى 3.75% بحلول نهاية العام القادم.
وقالت الوكالة، في تقرير نشرته على موقعها، إن تشديد السياسة النقدية في أوروبا قد وصل إلى ذروته، مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع الطلب على ائتمان الأسر والشركات في العديد من البلدان.
وأشار التقرير إلى أنه بعد الانخفاض الحاد في التضخم الرئيسي في عام 2023، بدعم من تراجع أسعار الطاقة، سيستمر تباطؤ الضغوط التضخمية أكثر خلال عام 2024.
ومن المتوقع حدوث تحسن طفيف في النمو الاقتصادي، مع ارتفاع الاستهلاك مرة أخرى، واستمرار زيادة الاستثمار، وسط انتعاش طفيف في الطلب الخارجي، مع ثبات نسبي في التضخم الأساسي، نظرا لضغوط الأجور.
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