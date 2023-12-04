Tuesday, 05 December 2023 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


​فيتش تتوقع خفض الفائدة في منطقة اليورو 75 نقطة أساس في 2024

12/4/2023 11:03:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بدءا من يونيو 2024 لتصل إلى 3.75% بحلول نهاية العام القادم.
وقالت الوكالة، في تقرير نشرته على موقعها، إن تشديد السياسة النقدية في أوروبا قد وصل إلى ذروته، مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع الطلب على ائتمان الأسر والشركات في العديد من البلدان.
وأشار التقرير إلى أنه بعد الانخفاض الحاد في التضخم الرئيسي في عام 2023، بدعم من تراجع أسعار الطاقة، سيستمر تباطؤ الضغوط التضخمية أكثر خلال عام 2024.
ومن المتوقع حدوث تحسن طفيف في النمو الاقتصادي، مع ارتفاع الاستهلاك مرة أخرى، واستمرار زيادة الاستثمار، وسط انتعاش طفيف في الطلب الخارجي، مع ثبات نسبي في التضخم الأساسي، نظرا لضغوط الأجور.

MENAFN04122023000130011022ID1107535623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث