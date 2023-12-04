50 % تخفيضا بكميات الديزل المدعوم لـ الصيادين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن تفاصيل التغيرات في دعم الديزل الموجه للصيادين. وقالت ان لجنة دراسة الدعوم خفضت الكميات المدعومة بنسبة 50% اعتبارا من أول نوفمبر الماضي.
وبينت المصادر أن تخفيض نسبة
الـ 50% جاء بعد أن وضعت الجهات المعنية شروطا يجب على المستفيدين من تلك الكميات استيفاؤها من أجل استمرار صرفها لهم، ونتيجة لعدم قدرتهم على استيفاء تلك الشروط تم تخفيض كميات الدعم.
وقالت المصادر إن الصيادين الذين يتجاوزون نسبة الـ 50% يستطيعون شراء الديزل بالسعر المعلن البالغ 115 فلسا لكل ليتر، وهو سعر مدعوم أيضا، إذ يتراوح سعره عالميا في الوقت الراهن بين 230 و 240 فلسا.
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