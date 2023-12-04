الكويت تعتزم بناء 181 محطة وقود جديدة حتى 2040

«البترول الوطنية» تدير حالياً 66 محطة وقود.. و148 محطة بحلول 2028 و229 في 2040

أحمد مغربيتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الخاص بتوفير محطات تجزئة تتماشى مع الاحتياجات المحلية، فإن مؤسسة البترول الكويتية تعمل من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية على بناء عدد 181 محطة تعبئة وقود إضافية حتى عام 2040 على أن يتم بناؤها على عدة مراحل تتضمن تسع مجموعات، حيث سيتم تنفيذ بناء عدد 100 محطة جديدة حتى عام 2028 ضمن خمس مجموعات، وتجدر الإشارة إلى أن محطات تعبئة الوقود الجديدة تستخدم تكنولوجيا متطورة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، علما بأنه تم تشغيل 18 محطة تجزئة/ تعبئة وقود ضمن المجموعة الأولى، وعليه بلغ إجمالي عدد محطات تعبئة الوقود 66 محطة (61 محطة دائمة والخمس الباقية تعمل بصورة متنقلة).ووفقا لبيانات حصلت عليها «الأنباء»، فإن عدد محطات الوقود في الوقت الحالي يبلغ 66 محطة، وبحلول عام 2028 سيصل إلى 148 محطة وبحلول عام 2040 سيبلغ 229 محطة وقود.أما عدد محطات الوقود المملوكة للقطاع الخاص المحلي فيبلغ 42 محطة لشركة السور للوقود و43 محطة لشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود.وفيما يخص كميات المنتجات المبيعة في السوق المحلي، فقد ارتفعت مبيعات السوق المحلي للسنة المالية 2022/2023 بشكل عام عن العام المالي السابق، فقد بلغت 4.89 مليارات ليتر من الجازولين مقارنة بـ 4.46 مليارات ليتر خلال العام 2021/2022. أما مبيعات الكيروسين فقد بلغت خلال العام 2022/2023 نحو 172 مليون ليتر مقارنة بـ 177 مليون ليتر خلال السنة المالية 2021/2022، أما زيت الغاز فقد بلغت مبيعاته 2.55 مليار ليتر خلال 2022/2023 مقارنة بملياري ليتر خلال 2021/2022. كما توضح البيانات تفاصيل مبيعات وقود السيارات في السوق المحلي بأنواعه الثلاثة من خلال محطات التجزئة المحلية خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالمبيعات خلال العام السابق، حيث ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 10% إلى 4.891 ملايين ليتر في العام المالي، موزعة على 1.8 مليار ليتر للبنزين الخصوصي، و3 مليارات ليتر للبنزين الممتاز و40 مليون ليتر للبنزين ألترا.