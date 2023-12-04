Tuesday, 05 December 2023 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البورصة متماسكة رغم الضغوط على السوق الأول

12/4/2023 11:03:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس على تماسك في مؤشراتها على الرغم من تباين أداء المؤشرات بصورة طفيفة، بعدما أغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع 0.06% ووصل إلى 6636.64 نقطة وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.52% ليصل إلى 5477.03 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول 0.06% ليسجل 7259.36 نقطة.
وبلغ حجم السيولة المتداولة خلال الجلسة 42.12 مليون دينار، وشهدت تداولات على 114 سهما، ارتفع منها 48 سهما فيما انخفض 46 سهما وبقى 20 سهما دون تغيير، وجاء تماسك الأداء مدفوعا بصورة رئيسية من التداولات على أسهم السوق الرئيسي الذي يشهد ارتفاعا مستمرا في معدلات السيولة منذ عدة أسابيع مدفوعا بالتداولات النشطة على مجموعة منتقاه من الأسهم. وبلغ حجم السيولة في السوق الرئيسي 16.54 مليون دينار خلال جلسة تداولات أمس، وهو معدل يزيد على ضعف المتوسط العام للتداول على هذا المؤشر خلال الأشهر الماضية، فيما شهدت جلسة أمس تداول 83 سهما في السوق الرئيسي سجل 34 منها ارتفاعا وانخفض 34 سهما أخرى، فيما بقي 15 سهما دون تغير.
يأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط طفيفة من السوق الأول الذي شهد ضغوطا بيعية على أسهم المجموعة المصرفية والتي سجلت تراجعات ملحوظة غاب عنها المحفزات الفنية المتمثلة في الأرباح التاريخية التي حققها القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الحالي. وبلغ حجم السيولة المتداولة في السوق الأول 25.57 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 31 سهما سجل 14 منها ارتفاعا وانخفض 12 أخرى وبقى 5 أسهم دون تغير في أسعارها. وأظهرت قائمة الأسهم التي استحوذت على أعلى معدلات السيولة خلال الجلسة تصدر سهم ايفا الذي حل بالمرتبة الأولى بسيولة بلغت 4.18 ملايين دينار، يليه سهم زين ثانيا بسيولة بلغت 3.68 ملايين دينار، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم بيتك بـ 3.33 ملايين دينار، بينما حل في المرتبة الرابعة سهم «عقارات الكويت» بنحو 2.46 مليون دينار، وجاء خامسا سهم أرزان بـ 2.34 مليون دينار. وحققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بنحو 15.4 مليون دينار، لتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق 39.28 مليار دينار في ختام جلسة أمس مقارنة مع 39.26 مليار دينار في جلسة يوم الأحد الماضي.

MENAFN04122023000130011022ID1107535620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث