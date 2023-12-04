Tuesday, 05 December 2023 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


82 مليون دينار إجمالي مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية في 11 شهرا

12/4/2023 11:03:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
جاءت عمليات شراء الكويتيين بالاسهم الإماراتية في سوق أبوظبي للاوراق المالية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي بقيمة 972.67 مليون درهم (ما يعادل 81.8 مليون دينار) مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 936.36 مليون درهم (78.74 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية 36.31 مليون درهم (3.05 ملايين دينار).
وعلى أساس شهري، سجلت عمليات شراء الكويتيين بالاسهم الاماراتية بسوق ابوظبي للاوراق المالية خلال شهر نوفمبر الماضي 145.59 مليون درهم (ما يعادل 12.24 مليون دينار) مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 63.87 مليون درهم (5.37 ملايين دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية 81.72 مليون درهم (6.87 ملايين دينار). وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي منذ بداية العام حتى نوفمبر الماضي بقيمة 7.77 مليارات درهم (ما يعادل 650 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 5.85 مليارات درهم (ما يعادل 490 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام 1.92 مليار درهم (ما يعادل 160 مليون دينار).

MENAFN04122023000130011022ID1107535619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث