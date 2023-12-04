الجراح نسعى لوضع منهجية لدى البنوك لإدارة المخاطر وتطوير قدرات العاملين في أمن المعلومات

لا بد من وضع إطار عام فاعل لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها

قال رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية وعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد الجراح الصباح، إن الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وظهور العديد من المنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو تخفيف حدة المخاطر الناجمة عنها.وفي كلمته أثناء انعقاد «الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية» في دورته الخامسة، في مدينة الأقصر تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، وبمشاركة أكثر من 220 شخصية من القيادات المصرفية والرقابية من 17 دولة عربية وأجنبية، والذي قام بتنظيمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد مصارف مصر، أضاف الجراح أن هذا الملتقى يأتي في وقت يمر فيه العالم بمرحلة عصيبة وبظروف صعبة على مختلف الصعد، وذلك نتيجة لما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات ما لبث أن أعقبها اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مطلع العام الحالي، وما خلفته من انهيارات مالية تمثلت بارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توقف ضخ الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، والتضخم ونضوب السيولة، ما أدى إلى تعرض المصارف لمزيد من المخاطر التي تهدد سلامتها، إضافة إلى ما يحدث حاليا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل إنقاذ أهالي غزة من العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين والتوصل إلى حل شامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وأوضح الجراح أن أبرز هذه المخاطر هي التضخم والسيولة والديون السيادية، إلى جانب مخاطر تغير المناخ، مخاطر الأمن السيبراني، الصيرفة الرقمية المصاحبة للتحول الرقمي، وكذلك مخاطر الائتمان وتقلب أسعار الأرباح. كما شدد على أن هذه المخاطر لا شك ستترك آثارا بالغة الخطورة على مصارفنا العربية، ما يفرض ضرورة التصدي لها والتعامل معها، واحتواء تداعياتها في هذه المرحلة، وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية.واستطرد حديثه قائلا: إن محاور هذا الملتقى تهدف إلى تسليط الضوء على أسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر، وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المضاربة المعيارية لمخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي، والفرص والتحديات المرتبطة بدمج مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى مخاطر المناخ، والرقمنة، والأمن السيبراني، وارتفاع أسعار الأرباح وغيرها من المخاطر المؤثرة على الصناعة المصرفية.وأكد الجراح، أيضا، أن اتحاد المصارف العربية يهدف من خلال هذا الملتقى السنوي الدائم إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة المخاطر والتخفيف من تداعياتها، ولا يخفى على أحد أهمية البحث والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وخصوصا ما أدخلته لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس معايير المحاسبة الدولي من تعديلات على منهجيات قياس وإدارة المخاطر، واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، وذلك استنادا إلى التطورات والتداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية التي تركزت في نقص السيولة، وضعف رؤوس أموال المصارف، والتدني في جودة محافظ التمويل.وقال في هذا السياق: إننا نسعى من خلال هذا الملتقى إلى وضع منهجية واضحة لدى البنوك لإدارة المخاطر، وخصوصا المخاطر الرقمية، وتطوير قدرات العاملين في إدارات أمن المعلومات في البنوك، وتضمين الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالبنوك جزءا خاصا بإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى وضع إطار عام فاعل لمخاطر التشغيل، على أن يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها، وخاصة تلك المتعلقة بكل المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية، سواء الحالية أو الجديدة، وذلك باعتبارها جزءا من النهج الشامل لإدارة المخاطر في البنك. وأشار الجراح من جهة أخرى إلى أن التحديات كبيرة، والاستحقاقات وشيكة، وتتطلب أعلى مستويات التعاون وتوفير الموارد الضرورية لتطبيق سياسات إدارة مخاطر فعالة، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتطوير الخبرات البشرية في مجال إدارة المخاطر، لافتا إلى أن هذا الملتقى يعتبر فرصة مثالية لتضافر الجهود في هذا المجال. واختتم الجراح كلمته بتجديد الشكر لمحافظ البنك المصري المركزي، حسن عبدالله، ومحافظ الأقصر محمد مصطفى ألهم، وجميع المشاركين في الملتقى.