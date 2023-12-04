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برقان يعين نقيب أمين في منصب مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة

12/4/2023 11:03:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كجزء من جهوده المستمرة لإنجاز استراتيجية التحول وانطلاقا من حرصه على تطوير كفاءاته والاستثمار في موارده البشرية، أعلن بنك برقان تعيين نقيب أمين في منصب مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة، حيث سيتمكن من الإسهام في تعزيز جهود البنك الرامية إلى تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة باستقطاب الكفاءات الوطنية وتنميتها على مستوى كل الإدارات في البنك.
ومن خلال هذه الخطوة، يعزز البنك إمكانات القيادة العليا بواحد من الكفاءات المتميزة في الصناعة المصرفية الكويتية، كما يؤكد توجهه الجاد لاتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها زيادة نسبة الكوادر الوطنية، لاسيما على مستوى المناصب القيادية. وكان بنك برقان قد أنجز خلال الأشهر الماضية سلسلة من عمليات التعيين والترقية بشكل مدروس على مستوى المناصب القيادية، كما انه اعتمد في وقت سابق من العام الحالي استراتيجية واضحة وطموحة للتحول والتغيير في إطار جهوده ليصبح البنك الأكثر تقدما في الكويت، مع التركيز بشكل رئيسي على رأس المال البشري.
وفي تعقيبه بهذه المناسبة، قال فاضل محمود عبدالله، الرئيس التنفيذي - الكويت بالوكالة: ندرك أن موظفينا هم العامل الرئيسي في نجاح استراتيجيتنا الطموحة للتحول والتغيير وتحقيق رؤية البنك، ولذلك نؤمن بأهمية اختيار الكفاءات المناسبة التي تسهم في صقل مهارات وتنمية رأس المال البشري في البنك، وتعمل على توحيد جهودهم لتحقيق تلك الأهداف، ومن هنا وقع اختيارنا على نقيب أمين، لما يمتلكه من خبرة واسعة في إدارة التغيير وخبرات ومهارات قيادية ستمكنه من أداء مهامه في تحقيق أهداف ثقافة التحول والمضي قدما نحو تمكين مكانة بنك برقان كأفضل مكان للعمل في القطاع المصرفي.
ومن الجدير بالذكر أن أمين يتمتع بكفاءة عالية وقدرات متميزة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مختلف القطاعات والصناعات، بما في ذلك القطاع المصرفي والاتصالات، والتكنولوجيا والبتروكيماويات والرعاية الصحية. وبفضل خبرته التي تفوق 26 عاما في مجال الموارد البشرية، فإنه يعتبر صاحب خبرة طويلة في مجال إدارة التغيير، إذ يمتلك سجلا حافلا من النجاحات. وينضم أمين إلى البنك قادما من البنك الأهلي المتحد حيث شغل منصب المدير العام للموارد البشرية فيه، وقاد العديد من مشاريع التحول في مجال الموارد البشرية وبرامج استقطاب الكفاءات، مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار.
وتجدر الإشارة إلى أن أمين حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كارولاينا الجنوبية، وقد اجتاز مجموعة من برامج تطوير القيادات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال.

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