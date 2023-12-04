الصناعة نظمت يا حلو تراثنا بشراكة إكسبو 965



العدواني: المعرض يعكس اهتمام «الصناعة» بالحرف التراثية وتشجيع الابتكار كمال: 225 معرضاً شارك فيها فريق «إكسبو 965» داخل الكويت وخارجها

باهي أحمدتأكيدا لدورها في تشجيع وتطوير المهن التراثية والحرفية، نظمت الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع فريق «إكسبو 965» معرض «يا حلو تراثنا» الذي تقام فعالياته خلال الفتـرة مـن 4 إلى 6 الجاري في المبنى الرئيسي للهيئة.وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م.محمد العدواني،أن إقامة المعرض تعكس الاهتمام الكبير الذي تبديه «الصناعة» بالحرف التراثية وتشجيع الابتكار والإبداع لدى أصحاب تلك الحرف.وبين أن تنظيم مثل تلك الفعاليات يحافظ على الهوية الوطنية والتراث الكويتي، بالإضافة إلى أنه يلقي الضوء على تلك المنتجات وما تعكسه من أصالة وهوية المجتمع، مشيرا إلى أن دعم الشباب من أصحاب الحرف التراثية يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتوعية المجتمع من جهة ودعم العاملين من جهة أخرى، إذ إن «الهيئة» مستمرة في التواصل مع تلك المبادرات النوعية التي تشجع الشباب على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.بدوره، قال المؤسس والمنسق العام لفريق «إكسبو 965»، الباحث محمد كمال، إن هذه الفعاليات التي يتم تنظيمها بدعم وتشجيع من هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، ومنها الهيئة العامة للصناعة، تعزز المحافظة على التراث الكويتي الأصيل والمحافظة على الحرف الأصيلة والمهن الكويتية القديمة ودعم الشباب الكويتي المبدع في جميع المجالات.وأضاف: «يشارك في فعالية «يا حلو تراثنا» ما يزيد على 50 عضوا من أعضاء الفريق من المؤرخين والباحثين وأصحاب المتاحف الخاصة والهواة والخطاطين والنحاتين الرسامين والتشكيل على المعادن وأصحاب الحرف الكويتية والمهن القديمة والإبداعات والإشغالات اليدوية».وذكر كمال أنه تم تأسيس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين في مارس 2016 من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويبلغ عدد أعضائه 180 عضوا مبدعا وفعالا، كل حسب تخصصه، ويضم 77 مجالا تراثيا وحرفيا وإبداعيا، كما شارك الفريق منذ تأسيسه إلى الآن في نحو 225 معرضا داخل الكويت وخارجها.وأضاف أن الفريق سيشارك خلال فبراير المقبل في فعاليات الشارقة بأكثر من 30 عضوا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشارقة، وبدعوة من حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي.