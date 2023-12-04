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الذهب يتجاوز 2100 دولار للمرة الأولى و3 أسباب لاستمرار صعوده

12/4/2023 11:03:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت أسعار الذهب رقما قياسيا جديدا خلال تعاملات الأمس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث لامست الأسعار الفورية 2100 دولار.
وقال محللون إن أسعار الذهب في طريقها للوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة العام المقبل وقد تظل فوق مستويات 2000 دولار، مستشهدين بعدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار «المعدن الأصفر» لشهرين متتاليين مع تعزيز الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم، ويميل الذهب إلى الأداء الجيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بسبب مكانته كمخزن موثوق للقيمة.
وقال رئيس استراتيجية الأسواق وأبحاث الاقتصاد العالمي والأسواق في UOB هينغ كون هاو «إن التراجع المتوقع في كل من الدولار وأسعار الفائدة خلال عام 2024 هو المحرك الإيجابي الرئيسي للذهب»، وتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2200 دولار بنهاية عام 2024.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي جديد عند 2110.8 دولارات للأونصة أمس قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها.
ويتوقع رئيس استراتيجيات السلع في شركة TD Securities بارت ميليك أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 2100 دولار في الربع الثاني من عام 2024، حيث تعمل مشتريات البنوك المركزية القوية كمحفز رئيسي في تعزيز الأسعار.
ووفقا لدراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، فإن 24% من جميع البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة، مع تزايد تشاؤمها بشأن الدولار كأصل احتياطي، وقال ميليك «هذا يعني احتمال زيادة الطلب من القطاع الرسمي في السنوات المقبلة».
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره المستمر لرفع أسعار الفائدة في مارس 2022 مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما، مما قلل من جاذبية الذهب. ويضر ارتفاع أسعار الفائدة بالطلب على الذهب، الذي لا يدفع أي فائدة، حيث تصبح الأصول مثل السندات أكثر ربحية بسبب ارتفاع عوائدها.
وفي 29 نوفمبر، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يتصور تخفيف السياسة إذا استمرت بيانات التضخم في التراجع خلال الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، مما دفع المحللين إلى توقع ارتفاع أسعار الذهب.

MENAFN04122023000130011022ID1107535614

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