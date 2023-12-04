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المركز تثبيت المركزي للفائدة دعم تعافي سوق العقار الكويتي

12/4/2023 11:03:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر 2023، أن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والخليجية شهدت ارتفاعا نتيجة توجه محتمل للاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى وقف سياسة رفع أسعار الفائدة، والمتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن أداء أسواق الكويت كان إيجابيا خلال الشهر مع تفاؤل المستثمرين إزاء تراجع حدة التصعيد الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، أدى تراجع أسعار النفط إلى جانب توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للكويت في العام 2023 إلى ضعف الأداء مقارنة ببقية أسواق الخليج الأخرى، باستثناء سوق البحرين.
وسجل المؤشر العام في الكويت ارتفاعا خلال نوفمبر بنسبة 1.9%، مدفوعا بقوة أداء جميع مؤشرات القطاعات عدا قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية. وجاء قطاع المواد الأساسية وقطاع الطاقة في صدارة الرابحين بارتفاع بلغ 6.5% و4.7% على التوالي.
أما عن سوق العقارات، فيذكر تقرير «المركز» تعافي السوق الكويتي في الأشهر الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة تماشيا مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وشهدت مبيعات العقارات خلال أكتوبر ارتفاعا وفقا لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة بنسبة 48.2% على أساس سنوي. كما انتعش السوق بتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي لبدء الاستعدادات اللازمة لبناء مدينة سكنية في المنطقة الشمالية.
وتعتمد النظرة للأسواق العالمية وأسواق السلع والدخل الثابت خلال ديسمبر على ثلاثة عوامل رئيسية: التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ونتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل وبيانات التضخم. فسوف يؤدي أي تغيير في مسار الأحداث الجيوسياسية وأي تصعيد محتمل إلى تأثير سلبي في الأصول الخطرة.
كما تنتظر الأسواق المزيد من المؤشرات عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر المناخ الإيجابي في الأسواق خلال العام الجديد بناء على عوامل الاقتصاد الكلي الراهنة.
ولفت «المركز» في تقريره إلى أن أداء الأسواق العالمية والأميركية كان بدوره قويا خلال نوفمبر، نتيجة ضبط بيانات التضخم، وترجيح عدم رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا، وتضاؤل تأثير الصراع الجيوسياسي الشرق أوسطي. وقد ارتفع مؤشر MSCI العالمي ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 9.2% و8.9% على التوالي في نوفمبر.
وسجلت عشرة من القطاعات الأحد عشر الرئيسية في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) أداء إيجابيا، تقودها أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.2% في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر.
وخلال نوفمبر، أصدرت وكالة ستاندرد أند بورز توقعات بأن يبلغ متوسط عجز الموازنة في الكويت 14% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2023 و2026، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الإنفاق على الرغم من ارتفاع أسعار النفط نسبيا.
من جهة أخرى، أعلنت دبي عن موازنة توسعية للغاية للعام 2024، مع ارتفاع حجم الإنفاق المخطط له بنسبة 17.2% عن مستوى موازنة 2023. ووفقا لمنظمة أوپيك، من المتوقع أن يظل نمو الاقتصاد غير النفطي الإماراتي قويا في عام 2024 مدعوما بزيادة ثقة الشركات والإصلاحات الحكومية والإنفاق العائلي.
ونقل تقرير «المركز» عن «فيتش» تسجيلها لزيادة الإقبال على صكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في دولة الإمارات، بينما تنعقد قمة المناخ (كوب 28) في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر، لتشكل خلال الربع الثالث من 2023 نحو 12% من إجمالي الصكوك المتداولة، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى ما بين 17 و20% على المدى المتوسط.
وفي الولايات المتحدة، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.3% خلال نوفمبر بعد أن اقترب من أعلى مستوياته عند 5% في أكتوبر. وقد أدى توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن سياسة رفع أسعار الفائدة، علاوة على عدم التفاؤل إزاء السياسات العامة، إلى تراجع العائدات مع تسعير السوق لتخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024.
وفي تغطيته لسوق النفط، ذكر تقرير «المركز» أن السعر استقر عند 83 دولارا للبرميل، مسجلا خسارة شهرية بلغت 5.2%. وتراجعت أسعار النفط على الرغم من هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط نسبيا، بسبب المخاوف بشأن تراجع حجم الطلب العالمي على النفط. وتباطأ نشاط التصنيع في الصين خلال الشهر، كما يتضح من تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر نوفمبر إلى 49.4 من 49.7 في أكتوبر.

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