منتدى ABK Capital للاستثمار استعرض جاذبية أصول أسواق الدخل الثابت الخليجية



ياسمين سلامة: «ABK Capital» تواصل النهوض بدورها لتعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت حسين شحرور: نسعى إلى تعزيز مكانة الشركة ومواصلة تقديم نموذج أعمال يحاكي تطلعات عملائها



عقدت شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، النسخة الأولى من «منتدى ABK Capital للاستثمار 2023»، وسط حضور رفيع المستوى من شركائها وكبار العملاء والمسؤولين التنفيذيين في البنك الأهلي الكويتي وABK Capital، وذلك في فندق فور سيزونز الكويت.

وناقش المنتدى النظرة المستقبلية للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تم طرح مجموعة من الآراء التي تمكن العملاء من اتخاذ القرارات الاستثمارية بالشكل المناسب، وذلك عن طريق نقاشات تفاعلية أقيمت من قبل فريق ABK Capital ومجموعة من الخبراء من شركائها في الاستثمار، فضلا عن تغطية عدد من الأصول المختلفة في الأسواق العامة والخاصة.

كما عرض الخبراء آراءهم حول مجموعة من الفرص الاستثمارية المناسبة في الوقت الحالي، ونظرتهم حول التغيرات التي طرأت على أنماط الاستثمار بعد جائحة كوفيد - 19.وعلى وجه الخصوص، أقام المنتدى نقاشا مطولا حول تأثير تغيرات أسعار الفائدة على الأسواق العالمية والإقليمية، وحول التوجه المحتمل في العام المقبل للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.وسلط المتحدثون الضوء على أسواق الأسهم وأسواق الدخل الثابت الخليجية، حيث تم نقاش الفرص المتاحة في مختلف أسواق الأسهم الخليجية مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة، كما غطى النقاش جاذبية أصول أسواق الدخل الثابت الخليجية في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة والنظرة المستقبلية المتوقعة لها.وبالإضافة الى ذلك، ركز المنتدى على المخاطر والعوائد الناتجة من الاستثمار بمختلف أصول سوق العقار الأميركي، مشددا على خصائص الاستثمار العقاري، خاصة فيما يتعلق بجوانب قدرة تحقيق الدخل والنمو المحتمل في رأس المال، كما استعرضت هذه النقاشات التقييمات الحالية والتصحيح الأخير في تقييمات سوق العقار الأميركي والنظرة المستقبلية له.وتناول المنتدى فئة أصول الائتمان الخاص، والذي تبلغ قيمته نحو 1.4 تريليون دولار، حيث بين تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالاستثمار في هذه الأصول، وسلط المتحدثون الضوء على أن فئة أصول الائتمان الخاص أصبحت متوافرة لشريحة أكبر من المستثمرين، وأنه من المتوقع تعاظم أهميتها الاستثمارية في السنوات المقبلة، كما تم عرض العوائد المتوقعة من الاستثمار في مثل فئات هذه الأصول في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واتساع هوامش الإقراض، فضلا عن تسليط الضوء على دور أتعاب الإقراض الأولية في تحديد العوائد المتوقعة من هذا الاستثمار.وفي هذه المناسبة، قالت ياسمين سلامة، رئيس مجلس إدارة ABK Capital: «تستمر ABK Capital في النهوض بدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية بالكويت، من خلال تعريف مجتمع المستثمرين بمستجدات الأسواق والاتجاهات الرئيسية لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية بشكل أفضل. ويجسد المنتدى الذي اختتم أعماله مؤخرا الالتزام المستمر للشركة تجاه تقديم الاستشارات الاستثمارية لعملائها بشأن التعامل الأمثل مع التحديات والفرص وحسن إدارة المخاطر».من جانبه، قال د.حسين شحرور، الرئيس التنفيذيلـ ABK Capital: «كان من دواعي سرورنا أن نشهد هذا الإقبال الكبير والتجاوب الإيجابي مع فعاليات منتدى ABK Capital للاستثمار 2023، ونود أن نشكر العملاء والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية على هذا التعاون في نجاح هذا الحدث، وستسعىABK Capital إلى تعزيز مكانتها كشركة استثمارية كويتية رائدة، وأن تستمر في تقديم نموذج أعمال يحاكي تطلعات عملائها».بدوره، قال علي عبدالمحسن الفليج، نائب الرئيس التنفيذي فيABK Capital: «منذ تأسيس ABK Capital في العام 2006 وهي تعتبر تحقيق متطلبات عملائها واحتياجاتهم أولوية قصوى، نحن نلتزم ببناء علاقات وثيقة مع عملائنا الكرام والحفاظ على استمراريتها من خلال تلبية احتياجاتهم الاستثمارية كافة».