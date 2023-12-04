الرومي بوبيان يوفر لموظفيه بيئة عمل استثنائية

MENAFN - Al-Anbaa) أكد المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان عبدالعزيز الرومي أن الاستثمار في الموارد البشرية ورفع كفاءاتها يعد إحدى أهم الركائز الرئيسية في نجاح استراتيجية بوبيان التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام على جميع المستويات وترسيخ ريادته الناجحة على صعيد مواكبة التغيرات التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية.جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها الرومي على هامش مؤتمر نظمته جمعية التدريب والتطوير atd تحت عنوان «قيادة نجاح العمل من خلال استراتيجية الموارد البشرية وتطوير المواهب»، بهدف تطوير وتنمية المواهب وكيفية تعزيز استراتيجيات العمل لتطوير القيادة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار متناولا قصة نجاح بوبيان في تطوير كفاءات موارده البشرية وصقل مهاراتها القيادية تحقيقا لأهداف البنك الرئيسية نحو تقديم أفضل الخدمات لعملائه.

وخلال المحاضرة سلط الرومي الضوء على أهمية تركيز الموارد البشرية على التطوير والتدريب ونشر ثقافة التعليم المستمر، وهي المحاور الرئيسية الاستراتيجية التي تعتمدها كبرى المؤسسات والشركات العالمية، التي ترى في التدريب والتطوير منهجا مميزا قائما على تحقيق الابتكار والإبداع كأحد أهم روافد النجاح المؤسسي بصورة عامة، والوظيفي بصورة خاصة، لتكون المؤسسة هي الداعم الأول بما يضمن تقلدهم أعلى المناصب مستقبلا.

وأضاف: يوفر بنك بوبيان بيئة عمل استثنائية لموظفيه تشجعهم على التطور الوظيفي بصورة مستمرة، كما يوفر كل الأدوات والإمكانات اللازمة لتحفيز طاقات كوادره الإبداعية استعدادا لتقلد المناصب القيادية مستقبلا، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يمر بمرحلة مهمة مما يجعله أمام تحد جديد يتعلق بالموهبة، حيث تكون البنوك في حاجة ماسة إلى مهارات جديدة للمستقبل بما يتفق مع نماذج الأعمال المتغيرة الخاصة بها ولفهم احتياجات العملاء بشكل أكبر.

وأوضح أن «بوبيان» من أبرز مؤسسات القطاع الخاص المستقطبة لأفضل الكوادر البشرية التي تتميز بالكفاءة والموهبة، نظرا لما يوليه من اهتمام خاص بهم كونهم الركيزة الأساسية في النجاح، لبناء رؤية مستقبلية واعدة في سوق العمل من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الهامة في سبيل تنمية وتطوير الموظفين وصقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين تحصيل المعلومات والممارسة الحقيقية للعمل المصرفي، وهو ما ساهم في غرس المزيد من الولاء في الموظفين.

واختتم الرومي مؤكدا أن بنك بوبيان قد استطاع بالفعل أن يفرض نفسه اليوم كإحدى أهم وجهات العمل المفضلة لدى شريحة الشباب المقبل على الالتحاق بسوق العمل كونه بنكا شبابيا يسعى الى استخراج أفضل ما لديهم ومساعدتهم ليكونوا ركيزة نجاح العمل المصرفي في بوبيان، مضيفا أن بوبيان يعد من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية التي تجاوزت حاليا 81%.