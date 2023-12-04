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65 8 مليون برميل صادرات النفط الخليجي لليابان

12/4/2023 11:03:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت واردات اليابان من النفط الخام لـ 5 دول خليجية هي: السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين، تراجعا بنسبة 16.3%، وبنحو 12.8 مليون برميل، خلال شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ إجمالي صادرات تلك الدول إلى طوكيو نحو 65.78 مليون برميل خلال الشهر، مقارنة مع 78.58 مليون برميل خلال الشهر نفسه من 2022.
ووفقا للبيانات الرسمية التابعة للحكومة اليابانية، فقد حلت السعودية بالمرتبة الأولى عالميا كأكبر مورد للنفط إلى اليابان، حيث بلغت واردات اليابان النفطية من المملكة 30.34 مليون برميل، أي 42.4% من إجمالي الواردات خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 31.55 مليون برميل من النفط السعودي والتي كانت تمثل 37.4% من إجمالي واردات اليابان من النفط.
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية بصادرات نفط بلغت كميتها 28.9 مليون برميل، أي بنسبة بلغت 40.5% من إجمالي الواردات اليابانية بالشهر العاشر من العام الحالي، فيما بلغ صادرات شهر أكتوبر2022 بكميات نحو 33.87 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 14.67%.
وبالمرتبة الثالثة تأتي واردات النفط الكويتي لدولة اليابان بنحو 3.8 ملايين برميل، أي 5.3% من إجمالي الواردات، وصدرت خلال شهرها العاشر من العام الماضي 7.78 ملايين برميل، حيث تراجعت الكميات بنسبة 51%.

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