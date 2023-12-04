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الكيماويات البترولية تشارك في منتدى جيبكا

12/4/2023 11:03:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، والذي تم افتتاحه الأحد الماضي في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار: «توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر»، وتستمر أعماله حتى 6 ديسمبر الجاري.
وفي هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي للشركة م.نادية الحجي إن انعقاد المؤتمر السابع عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات يعكس نجاح الاتحاد في تحقيق أهدافه، وعبرت عن فخرها بهذا الإنجاز كون شركة صناعة الكيماويات البترولية أحد مؤسسي الاتحاد، وترى فيه عنصر قوة لمصنعي البتروكيماويات في الخليج ومحطة مهمة للتنسيق والتعاون في العديد من المجالات التي تهم المصنعين والعملاء وأصحاب العلاقة.
وأكدت الحجي حرص الشركة على التواجد الفاعل في هذا الحدث المهم، مشيرة إلى مشاركة وفد الشركة في الحلقات النقاشية وورش العمل، والاهتمام بالتواصل مع الحضور لتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم رؤية الشركة في صناعة البتروكيماويات واستعراض مشاريعها التنموية وإستراتيجيتها.
وأشارت إلى أن المنتدى يناقش مجموعة من القضايا التي تهم القطاع، بما فيها تحقيق التوازن بين خلق القيمة ومكافحة التغير المناخي ورؤية الصناعة الكيماوية لفرص التوسع في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، ويشكل فرصة للتواصل مع رواد قطاع الكيماويات والبتروكيماويات وصناع القرار للاطلاع على أهم المستجدات في هذا القطاع.

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