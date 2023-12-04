Tuesday, 05 December 2023 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجاري يصدر رزنامته السنوية لعام 2024

12/4/2023 11:03:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن إصدار رزنامته السنوية لعام 2024، وهو التقليد الذي دأب عليه البنك مع قرب انتهاء عام ميلادي واستهلال عام جديد، حيث كانت ومازالت رزنامة التجاري تحاكي صورا حية من التراث الكويتي القديم، وجاءت هذا العام في لوحات فنية معبرة عن بعض الأماكن التراثية والعادات والتقاليد والمهن والحرف اليدوية التي عمل بها أهل الكويت خلال حقبة تاريخية مهمة في تاريخ الكويت.
ويأتي إصدار التجاري لرزنامته في إطار حرصه الدائم على إحياء التراث الكويتي بكل جوانبه لما له من أثر كبير في تشكيل الوعي والتذكير بالثوابت الوطنية الراسخة، حيث يعتبر التراث بمنزلة المرآة التي تعكس طبيعة وحياة الآباء والأجداد في ماضي الكويت الجميل، وتذكر لوحات الرزنامة الجميع بالموروث الثقافي والحضاري والاجتماعي المشترك لتبقى الكويت حاضرة في الأذهان بتاريخها وماضيها العريق.
وبهذه المناسبة، عبرت الشيخة نوف سالم العلي الصباح مدير عام قطاع التواصل المؤسسي عن سعادتها واعتزازها بإصدار الرزنامة قائلة: يواصل البنك التجاري إصدار رزنامته السنوية والتي دائما ما تشكل فصلا جديدا من جهود البنك ومساعيه المستمرة لإحياء التراث الكويتي القديم وإبراز جوانب ثقافية متنوعة من تاريخ الكويت، حيث صارت الرزنامة مرجعا للأجيال الحالية والقادمة حرص البنك على إصدارها منذ ما يزيد على أربعة عقود من الزمان ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة للبنك.
وتابعت أن فكرة رزنامة 2024 جاءت لتعكس بعض الحرف التراثية التي تميزت بها الكويت مثل حرفة غزل وحياكة السدو، وجوانب من منطقة المباركية التراثية بأسواقها المتنوعة والتي كانت شاهدة على بروز العديد من الحرف اليدوية والمهن التي مارسها الأجداد والآباء والرعيل الأول من أهل الكويت. ومن هنا، حرص التجاري على أن تخرج رزنامته للعام 2024 في 12 لوحة فنية، بريشة الفنان إبراهيم حبيب، لعرض بعض الأماكن التراثية والمهن والحرف اليدوية القديمة.
وفي الختام، توجهت الشيخة نوف الصباح بالشكر لكل من ساهم في توثيق المعلومات التراثية التي احتوتها رزنامة البنك للعام 2024، مؤكدة أن البنك التجاري الكويتي مستمر في مسيرته نحو إحياء التراث الكويتي القديم، وتوثيق أهم الحقب الزمنية في تاريخ البلاد، بإصداراته المميزة، التي لا تنتهي بانتهاء العام، بل تبقى مستمرة لتذكر الأجيال القادمة بالماضي القديم وتوثقه في صور تبقى حاضرة على الدوام، حتى لا يذهب طي النسيان، متمنية أن يكون العام الميلادي الجديد 2024 عاما سعيدا للشعب الكويتي وجميع المقيمين على أرض الكويت الطيبة ومحطة غالية في تاريخ الكويت تفتح آفاقا للآمال والطموحات والتطلعات المنشودة بدوام التقدم والرخاء والأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

MENAFN04122023000130011022ID1107535608

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث