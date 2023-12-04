زياد العمر 2023 عام غير مسبوق بإنجازات الموارد البشرية في بيتك



«بيتك» يلتزم برفاهية موظفيه ومنحهم أعلى الرواتب والمزايا والتعويضات مقارنة بالبنوك المحلية

تذليل العقبات وإتاحة الفرص أمام تطوير الموظفين ومنحهم بيئة حاضنة ومشجعة للإبداع والابتكار

الاستثمار بالنمو المهني نابع من الإيمان بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية لنجاح المؤسسة 100 % نسبة الكويتيين من التعيينات خلال عام 2023.. والبنك يواصل استقطاب وتمكين المواهب

قال رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) زياد العمر إن «الموارد البشرية» حققت نتائج غير مسبوقة هذا العام على صعيد القطاع المصرفي محليا وعالميا حيث تم تطبيق المبادرات والأهداف الاستراتيجية بنجاح، وسجلت إنجازات شاملة ومتوازنة وداعمة لأعمال «بيتك»، ومحفزة للأداء العام، ومعززة للنمو المستدام على المستويات كافة.وأضاف أن هذه النجاحات تكللت بالفوز بجائزتين ذهبيتين وجائزة برونزية من مجموعة براندون هول العالمية، ليكون البنك الوحيد في الشرق الأوسط الحاصل على 3 جوائز في عام 2023 والبنك الرائد في ممارسات الموارد البشرية على الصعيدين المحلي والإقليمي.جوائز عالميةوأوضح العمر أن جهود «بيتك» تكللت بحصد 3 جوائز عالمية في الموارد البشرية لعام 2023 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم من خلال دراسات وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين.وأشار إلى أن الجوائز هي: الميدالية الذهبية لفئة «الأفضل في برنامج تقدير الموظفين»، والميدالية الذهبية لفئة «برنامج إدارة المواهب الأكثر ابتكارا»، بينما حصد الميدالية البرونزية لفئة «الأفضل في تعزيز الارتباط الوظيفي».رفاهية الموظفينوأكد العمر حرص «بيتك» والتزامه برفاهية وتطوير موظفيه، مبينا أن الرواتب والمزايا والتعويضات التي يحصل عليها موظفو «بيتك» هي الأعلى مقارنة بالبنوك المحلية، وذلك حسب دراسة معدة من أحد المستشارين العالميين المختصين في قياس المعايير الخاصة بالمزايا والتعويضات.وتتجسد الخطوة الفعالة للبنك أيضا في تعزيز فوائد التأمين الصحي لموظفيه وعائلاتهم في خطة 2023-2024، ضمانا لتوفير تغطية شاملة، مؤكدا أهمية تذليل جميع العقبات وإتاحة جميع الفرص أمام تطوير الموظفين ومنحهم بيئة صحية حاضنة ومشجعة على الإبداع والابتكار ومحفزة لتعزيز الأداء ودعم المهارات ومواصلة جعل «بيتك» الخيار الأمثل والجهة المصرفية المفضلة للموظفين والباحثين عن عمل.100 % نسبة الكويتيين من التعييناتوأشار العمر إلى أن «بيتك» عزز سياسات التدريب والتطوير واستراتيجية الرقمنة، بالإضافة الى مواصلة استقطاب المواهب والكفاءات الوطنية، وتعزيز تمكين المرأة، وتجسد ذلك بنتائج التوظيف القياسية، حيث بلغت نسبة الكويتيين نحو 100% من إجمالي تعيينات 2023 التي بلغ عددها نحو 400 موظف وموظفة، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة نحو 22%.وتابع قائلا: «في إطار سعيه لتعزيز التنوع والشمول بين قواه العاملة، تمكن بيتك من توفير فرص متنوعة للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وضمهم بنجاح إلى موظفي بيتك، ونفخر بأن لدى بيتك أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص كافة».برنامج «تطوير قادة بيتك»وقال العمر إن «بيتك» أطلق برنامج «تطوير قادة بيتك» الذي يتضمن برنامجي بناء التميز القيادي والقيادة المؤسسية، بهدف رفع مستوى كفاءة وأداء المدراء والمديرين التنفيذيين في مجموعة بيتك، مما يعزز التزام البنك بالتميز والابتكار.وقد احتفى «بيتك» بتخريج دفعة من برنامج تطوير قادة «بيتك» لسنة 2023 والذي تم تنظيمه في الكويت وفي العاصمة الإسبانية مدريد بالتعاون مع (Headspring)، شركة التطوير المهني بالشراكة بين كلية (IE) لإدارة الأعمال ومؤسسة «فايننشال تايمز» الإعلامية، وبمشاركة 50 من قادة مجموعة «بيتك» وبنوكه وشركاته التابعة.برنامج هارفارد للأعمالواحتفى «بيتك» بتخريج عدد من قيادييه التنفيذيين بعد أن اجتازوا بنجاح برنامج كلية هارفارد للأعمال، والمصمم لدعم وتطوير القياديين في القطاع المصرفي والمالي، تحت عنوان القيادة الاستراتيجية في عالم متغير ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي.وعلى صعيد متصل، قال العمر ان «بيتك» نجح بتنظيم برنامج مشروع التميز المختص بتدريب موظفي الخدمات المصرفية الخاصة، والرواد، وتمويل الأفراد لتوحيد معرفتهم ومهاراتهم في المجالات ذات الصلة، كما نجح بتنظيم برنامج تدريبي لـ 184 من مديري الفروع، وإعدادهم للتعامل مع المسؤوليات الأمنية.أكاديمية «بيتك» الرقميةوذكر العمر أن «بيتك» يواصل تنمية القدرات الرقمية لرأس ماله البشري وتوفير برامج نوعية متخصصة من خلال أكاديمية «بيتك» الرقمية (KFH Digital Academy) التي تنسجم مع توجه وجهود «بيتك» نحو التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية من القدرات البشرية المدربة والمؤهلة لخدمة الأهداف الاستراتيجية لـ«بيتك».وذكر أن «بيتك» شارك في العديد من معارض الفرص الوظيفية في مختلف الكليات والجامعات بهدف استقطاب المواهب والكفاءات الشبابية الوطنية، كما وقع عدة اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الأكاديمية بهدف دعم وتطوير المواهب الوطنية الشابة واستقطاب المواهب وتعزيز مجالات التدريب والتعليم بين الطرفين.إدارة المواهبوقال العمر إن «بيتك» يواصل استراتيجية التركيز على استقطاب وتطوير المواهب وإعداد قيادات ومواهب بقدرات استثنائية قادرة على إحداث التغيير الإيجابي ومواكبة نمو وازدهار مجموعة «بيتك»، وذلك عبر برامج تدريب وتطوير متكاملة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية مثل كلية هارفارد للأعمال وINSEAD وIMD، وكلية «IE» لإدارة الأعمال.ولفت إلى أن فريق تطوير المواهب في «بيتك» حريص على مواصلة جهود تعزيز مسار التطوير وتقييم فعاليته وتحديثه بأحدث الأفكار لتوسيع وإثراء المعرفة والخبرة لدى كافة طاقات «بيتك» البشرية، حيث يفتخر «بيتك» بالاستثمار بمواهب البنك من خلال أضخم ميزانية مخصصة لتطوير وتدريب الموظفين.برنامج «فرصة»وأشار العمر إلى أن «بيتك» يواصل تقديم برنامج فرصة لتدريب الخريجين والخريجات الكويتيين المتفوقين والأوائل من الجامعات المحلية والعالمية في التخصصات التكنولوجية والمالية، مبينا أن البرنامج يعتبر بمنزلة بوابة تفتح آفاقا واسعة أمام المتفوقين لبناء مسيرة مهنية حافلة بالمعرفة والتطور واكتساب المهارات التي تواكب أحدث التغيرات والتوجهات في قطاع البنوك.وأضاف أن برنامج فرصة لاقى نجاحا كبيرا منذ بداية تقديمه في 2009، واكتسب شهرة كبيرة في الكويت وخارجها، وأصبح مسارا تدريبيا يحتذى، فضلا عن كونه فرصة جيدة للمشاركين فيه للحصول على معرفة كبيرة وخبرات متنوعة في واحدة من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة عالميا، وفي أكبر بنك كويتي وثاني أكبر مصرف إسلامي في العالم.الارتباط الوظيفيوأضاف العمر أن تعزيز الارتباط الوظيفي في «بيتك» من أهم الركائز التي يعتمد عليها، إذ يعتبر «بيتك» من أوائل البنوك المحلية والإقليمية في القيام بعمل الاستبيان الوظيفي السنوي، وذلك منذ عام 2013، ومن خلاله يتم قياس رضا موظفيه بعملية شفافة ومهنية وسرية مع وجود إجراءات وخطط تنفيذية للعمل على تعزيز مكامن القوة التي يوضحها الاستبيان، والعمل على تطبيق التحسينات في بيئة العمل حسب المؤشرات التي يوضحها الاستبيان، منوها بتصاعد مؤشر الارتباط الوظيفي سنويا مقارنة بنتائج الأعوام السابقة ومقارنة بالمؤسسات الإقليمية والمؤسسات ذات الأداء العالي.83 ألف ساعة تدريبية للموظفينأوضح العمر أن «بيتك» يواصل استثماره الكبير في النمو المهني لرأس ماله البشري، مبينا أن جهود «بيتك» في تطوير المواهب نابعة من إيمانه بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية وطاقة حقيقية لنجاح المؤسسة، ورفع مؤشرات الأداء ومواصلة النمو، لافتا إلى أن «بيتك» نجح بتوفير أكثر من 83 ألف ساعة تدريبية لعدد 3116 موظفا.التحول الرقمي للموارد البشريةأكد العمر أن «بيتك» يواصل جهوده في رقمنة وظائف العمل الاستراتيجية ومواءمة أهدافه واستراتيجيته المستقبلية للارتقاء بتجربة موارده البشرية رقميا، مشيرا إلى أن مواكبة وتبني التكنولوجيا مكنت «بيتك» من توفير تجربة رقمية للموظفين ساهمت في تسهيل إدارة خدماتهم وتوسيع نطاقها.وأضاف أن «بيتك» هو أول بنك في الكويت ينجح بتطبيق نظام Oracle Fusion HCM Cloud لتعزيز التحول الرقمي للموارد البشرية، منوها بالتنفيذ الناجح لنظام أوراكل كلاود Oracle Cloud في «بيتك- البحرين» والبدء في تطوير وتطبيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى ذلك، الحصول على الموافقة المطلوبة من البنك المركزي الماليزي لنقل عمليات «بيتك» في ماليزيا إلى نظام الأوراكل.الاستثمار بتحقيق معايير الاستدامةأشار العمر إلى أنه في إطار الشراكة التي وقعها «بيتك» مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومواصلة لجهود الاستثمار بتحقيق معايير الاستدامة ومواءمة آلية صنع القرار مع منهجية الاستدامة، نظم «بيتك» ورشة عمل «التمويل المستدام» لقيادات البنك. وتطرقت ورشة العمل إلى أحدث الاتجاهات في الاستدامة على أيدي خبراء عالميين رائدين في هذا المجال بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.برنامج قدها.. لدعم وتطوير المواهبأوضح العمر أن «بيتك» يولي أهمية قصوى لتقدير موارده البشرية وتشجيع الطاقات والمواهب المتميزة، مبينا أن «بيتك» ابتكر عدة برامج لتقدير ومكافأة الموظفين المتميزين، أبرزها برنامج قدها وهو الأول على مستوى القطاع المصرفي في الكويت. وأشار إلى أن البرنامج يستند في اختياراته للموظفين المتميزين إلى معايير دقيقة بتقييم الأداء، إضافة إلى الاهتمام بجميع الجوانب المهنية، ويغطي كل الإدارات بشكل متوازن مستندا الى دراسات وممارسات عالمية لتقييم الموظفين وتقدير جهودهم وتميزهم. ويتضمن تقييمات شهرية، وربع سنوية، وسنوية، وحتى فورية. وذكر العمر أنه تم تتويج برنامج قدها في 2023 من قبل مجموعة براندون هول (Brandon Hall) بالميدالية الذهبية كأفضل برنامج لتقدير الموظفين على مستوى العالم.أول بنك إسلامي بالكويت يوقّع اتفاقية مبادئ لتمكين المرأةقال العمر إن «بيتك» هو أول بنك إسلامي في الكويت يوقع اتفاقية مبادئ تمكين المرأة (WEPs) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبينا أن «بيتك» يوفر قاعدة متينة وبيئة صحية تمكن الموظفات من تنمية وبناء مهاراتهن القيادية، ويتمتع بوجود ثقافة مؤسسية شاملة، حيث تشغل العديد من النساء مناصب إدارية تنفيذية وأثبتن كفاءتهن على تحمل أدوار بارزة ومهمة.