وزير الداخلية البريطاني يبرم معاهدة لجوء جديدة خلال زيارة إلى رواندا

من المقرر أن يوقع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي معاهدة جديدة لاتفاق اللجوء المتوقف للحكومة خلال زيارة إلى رواندا.

ويتوجه كليفرلي إلى كيجالي في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لجعل خطة إرسال المهاجرين إلى الدولة الأفريقية محكمة بشكل قانوني بعد حكم المحكمة العليا ضد هذه السياسة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن المقرر أيضا سن تشريع محلي حتى يتمكن البرلمان من تأكيد أن رواندا وجهة آمنة لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا.

وقالت وزارة الداخلية إن كليفرلي سيجتمع مع نظيره فنسنت بيروتا لتوقيع المعاهدة ومناقشة الخطوات الرئيسية التالية بشأن ما يسمى بشراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية.

كما سيزور النصب التذكاري للإبادة الجماعية في كيجالي وموظفين في المفوضية العليا البريطانية خلال أول زيارة خارجية له كوزير للداخلية.

ويأمل الوزراء أن يعالج الاتفاق المحدث إلى جانب تشريع الطوارئ في الداخل القضايا التي دفعت أعلى محكمة في المملكة المتحدة إلى الحكم بأن مخطط رواندا غير قانوني.

وقبل وصوله إلى كيجالي، قال كليفرلي: "نحن واضحون في أن رواندا بلد آمن، ونحن نعمل بخطى سريعة للمضي قدما في هذه الشراكة لوقف القوارب وإنقاذ الأرواح".

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