استعراض مشروع «تعزيز سلامة المنشآت النووية ضد تغير المناخ»

استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جلسة «تحديات تغير المناخ أمام سلامة المنشآت النووية» في فعاليات مؤتمر «COP 28».

وقدمت سارة السعدي، مديرة إدارة الأمان النووي في الهيئة في الجلسة، عرضاً تقديمياً عن مشروع الهيئة التحولي بعنوان «السلامة النووية التشغيلية المتكاملة IONS» والذي يهدف إلى ضمان تطوير البنية التحتية التي من شأنها تعزيز سلامة ومرونة المنشآت والمرافق النووية ضد الآثار السلبية لتغير المناخ.

ويعد نظام IONS نظام مراقبة بيئياً ومناخياً سيوفر الحالة التشغيلية في الوقت الفعلي لمحطة براكة للطاقة النووية، ومراقبة مستويات سطح ماء البحر ودرجات الحرارة في مياه الخليج العربي، والتكامل مع نظام الإخطار بالأحداث التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستكون هذه البيانات مدعومة بالتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

الأمان النووي



ويسعى المشروع إلى تعزيز الأمان النووي في مواجهة تغير المناخ بالاستفادة من الأدوات التنبؤية، التي سيتم تطويرها بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لرصد التهديدات المناخية والبيئية المحتملة، كما أوضحت الهيئة ضرورة التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، ووزارة التغير المناخي والبيئة.



وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيرها يتطلب منا مواكبة هذه المتغيرات والاستعداد عبر تشريعات وأنظمة وتعاون دولي لمواجهة الأخطار المحتملة على المنشآت النووية».

وأضاف: «لضمان قدرة هذا النظام على تحقيق هذه الأهداف، تخطط الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للعمل مع شركائها الوطنيين والدوليين للتأكد من أن النظام يدمج الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية وبيانات الأرصاد الجوية التي ستمكنها من مراقبة المستويات ودرجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية ومياه الخليج وكذلك أنماط أسراب الكائنات البحرية التي يمكن أن تشكل تهديدات للسلامة النووية، إضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بشكل وثيق مع شركائها لتعزيز جهوزيتها لحالات الطوارئ وآليات الاستجابة».





وبعد العرض، شاركت سارة السعدي في حلقة نقاش سلطت الضوء فيها على الدروس المستفادة في دولة الإمارات العربية المتحدة من تجربتها في تشغيل محطة براكة للطاقة النووية في ما يتعلق بإدارة آثار تغير المناخ، إضافة إلى طرائق تعزيز أنظمة مراقبة المناخ للمنشآت النووية، ويتماشى تطوير نظام IONS مع مهمة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المتمثلة في حماية الجمهور والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع.