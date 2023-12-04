إطلاق «مبادرة الفجيرة الخضراء» في COP28

أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة مبادرة الفجيرة الخضراء التي تشمل محاور عدة من شأنها مواجهة التغيرات المناخية، والتي تعكس التزام إمارة الفجيرة بتوحيد الجهود وحشد الطاقات بين مختلف القطاعات على صعيد العمل المناخي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الهيئة في بيت الاستدامة ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28، بحضور ومشاركة لفيف من الخبراء من مختلف القطاعات.

وتقدم هذه المبادرة برنامجاً شاملاً وتطلعياً مصمماً لتخفيف آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل أكثر استدامة، عبر تبني نهج شامل يمتد عبر قطاعات متعددة.



مبادرة



وتمتد تأثيرات المبادرة عبر قطاعات الطاقة، الصناعة، النظم الغذائية، والزراعة، لتسهم في بناء أسس قوية لتحقيق استدامة شاملة بما يعزز التنمية المستدامة ويضمن مستقبلاً أفضل لأجيالنا القادمة.



وتستند المبادرة إلى الابتكار وتطوير السياسات كأدوات أساسية لتحقيق الأهداف المستدامة، وتضمن الاعتماد على التقنيات الحديثة والحلول الإبداعية لتحقيق نتائج إيجابية في مجال حماية البيئة.

وتعتبر مبادرة الفجيرة الخضراء شهادة حية على التزام الإمارة نحو الاستدامة واتخاذها على رأس أولوياتها ضمن خطتها الاستراتيجية 2026، هي بداية نهج وخطوات ثابتة نحو مستقبل يستجيب لتحديات المناخ.