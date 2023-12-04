القبض على سفير أمريكي سابق بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الكوبية لعقود



ألقي القبض على سفير أمريكي سابق له مسيرة مهنية طويلة في الحكومة الاتحادية يوم الجمعة بتهمة العمل سرا منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين لأجهزة الاستخبارات الكوبية كعميل أجنبي "سري" ، وفقا لشكوى مكتب التحقيقات الاتحادي المقدمة في محكمة ميامي الاتحادية.

وأمضى فيكتور مانوال روشا (73 عاما) وهو سفير سابق في بوليفيا عمل أيضا دبلوماسيا كبيرا في قسم رعاية المصالح الأمريكية في كوبا، عطلة نهاية الأسبوع في الحجز في مركز الاحتجاز الاتحادي في ميامي ومثل لأول مرة أمام محكمة اتحادية بعد ظهر الاثنين.

وقال ممثلون للادعاء الاتحادي إنهم يعتزمون تقديم لائحة اتهام أمام هيئة محلفين كبرى يوم الثلاثاء والسعي لاحتجازه في جلسة استماع يوم الأربعاء أمام قاضي الصلح إدوين توريس الذي وقع على الشكوى لاعتقال روشا.

ورفضت محامية الدفاع عنه جاكلين أرانجو وهي مدعية اتحادية سابقة في ميامي ولديها خلفية تتعلق بالأمن القومي التعليق لكنها تعتزم الكفاح من أجل إطلاق سراح روشا قبل المحاكمة. ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 18 ديسمبر.

وعلى الرغم من أن شكوى مكتب التحقيقات الاتحادي لا تتهم روشا بالتجسس لصالح الحكومة الكوبية، إلا أن أكبر مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد وصفه بهذه الطريقة في بيان أصدرته وزارة العدل يوم الاثنين.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند: "هذا الإجراء يكشف عن واحدة من أعلى عمليات التسلل لحكومة الولايات المتحدة وأطولها أمدا من قبل عميل أجنبي".

وتتهم الشكوى الجنائية لمكتب التحقيقات الاتحادي روشا، الذي ولد في كولومبيا وحصل على الجنسية الأمريكية في عام 1978، بالتآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية والاحتيال على الولايات المتحدة، واستخدام جواز سفر تم الحصول عليه ببيان كاذب.

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