رئيسة اللجنة الدولية للصليب من غزة : معاناة السكّان في القطاع لا تطاق ونحن أمام فشل أخلاقي

حذّرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش الإثنين إثر وصولها إلى غزة من أنّ معاناة السكّان في القطاع الفلسطيني "لا تطاق"، داعية إلى "حلّ سياسي" للنزاع.

وقالت سبولياريتش في رسالة مصوّرة أرسلتها اللجنة إلى وسائل الإعلام "نحن بحاجة إلى توفير الحماية للمدنيّين في غزة... لا يمكننا أن نتجاهل ما يبدو بوضوح أنه فشل أخلاقي يواجه المجتمع الدولي".

وأضافت أنّ "اللجنة الدولية ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في تخفيف المعاناة والحدّ منها ولكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا".

وتابعت "إنّنا نواجه هنا وضعاً لن يتمّ علاجه بإرسال المزيد من الشاحنات. نحن بحاجة إلى توفير الحماية للمدنيّين في غزة، إلى النساء والأطفال وكبار السنّ الذين رأيتهم اليوم وليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وتابعت "ليس هناك حلّ إنساني فحسب، بل يجب أن يكون هناك حلّ سياسي".

وقالت سبولياريتش أيضاً "إنّني أدعو الأطراف، وكلّ من له تأثير، إلى التهدئة وإيجاد حلول غير عسكرية لمعاناة الناس الهائلة على الجانبين. علينا أن نحمي حقوق الناس. علينا أن نحمي حقوق المدنيّين. علينا أن نحمي حقوق المعتقلين. علينا أن نحمي حقوق الرهائن".

وكانت اللجنة الدولية للصليب قالت إنّ رئيستها ستزور المنطقة على عدة مراحل مع "زيارة متوقعة لإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة".

وفي رسالتها المصوّرة قالت سبولياريتش "لقد قمت للتوّ بزيارة المستشفى الأوروبي في غزة، والأشياء التي رأيتها هناك تفوق أيّ شيء يمكن لأيّ شخص أن يكون في وضع يمكّنه من وصفه. أكثر ما صدمني هو الأطفال الذين أصيبوا بجروح فظيعة، وفي الوقت نفسه فقدوا والديهم دون أن يعتني بهم أحد".

- "نزحوا مرّات عدّة" -

وأضافت أنّ "غالبية الأشخاص الذين التقيت بهم اليوم قد نزحوا مرّات عدّة. التقيت بأشخاص فقدوا أطرافهم لأنّهم كانوا بحاجة إلى الإخلاء بين فترات العلاج، وفقدوا يداً أو قدماً لأنّهم لم يتمكّنوا من العلاج في المستشفى الذي وصلوا إليه أولاً".

وكانت سبولياريتش قالت في منشور على منصّة "إكس" إنّه "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للذهاب إليه في غزة، ومع وجود حصار عسكري، لا توجد استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا".

وأصرت أيضا على أنّه "يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان".

وأدى القصف

الإسرائيلي الى مقتل أكثر من 15500 شخص معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الاحد.





وكانت هدنة موقتة دامت سبعة أيام بين 24 نوفمبر والأول من ديسمبر، أتاحت تبادل العشرات من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ودخول شاحنات مساعدات إنسانية من مصر إلى القطاع المدمر.

وقالت سبولياريتش في بيان إن الهدنة الأسبوع الماضي قدمت "درجة صغيرة من الراحة الإنسانية، ولمحة إيجابية للإنسانية عززت الآمال في جميع أنحاء العالم في إمكانية إيجاد طريق لتخفيف المعاناة".

وتابعت "بوصفها جهة فاعلة محايدة، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد لدعم المزيد من الاتفاقيات الإنسانية التي من شأنها الحد من المعاناة والأسى".

وأكّدت أنّ الهدف من زيارتها هو "تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف الوضع الإنساني اليائس".

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