الهيدروجين الأخضر: فرصة يجب إدارتها بحذر

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في السنوات الأخيرة، تمّ التطرق كثيرًا إلى دور الهيدروجين في الانتقال الطاقي، خاصة في القطاعات التي ليس بوسعها الاعتماد فقط على الكهرباء. على سبيل المثال، يمكن للهيدروجين توفير الحرارة لصناعة الزجاج أو تشغيل الطائرات والسفن. وهناك طرق متعددة لإنتاج الهيدروجين تحتوي على تأثيرات مختلفة من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويُطلَق على هذه الطاقة اسم "الهيدروجين الأخضر" إذا تم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة. إنها وجهة نظر واعدة، حيث أصبحت الطاقة الكهربائية التي تولّدها محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أرخص بكثيررابط خارجي مما كانت عليه في الماضي.

وتكمن أوّل خطوة في استبدال الهيدروجين "الرمادي"، أي الذي يتم استخراجه من مصادر الوقود الأحفوري، والذي بات يستخدم كمكوّن أساسي في بعض العمليات الصناعية وفي صناعة التكرير بهيدرجين نظيف. ويتبيّن أن استهلاك الهيدروجين في سويسرا محدودًا - بحسب دراسةرابط خارجي أُنجزت عام 2018، تظهر أنه يبلغ ما قدره 13 ألف طن سنويًا - ولكن على المستوى العالمي، بلغ طلب استهلاك الهيدروجين 94 مليون طن في عام 2021، حيث كان أقل من 1% منها يحتوي على انبعاثات منخفضة.

لماذا يمثّل الهيدروجين عنصرًا أساسيًا في الانتقال الطاقي؟

الهيدروجين هو وقود خالٍ من الكربون ويمكن استخدامه "كبطارية" لتخزين الطاقة المتجددة. يكمن التحدي في القدرة على استخراجه من الأرض بشكل مربح أو من خلال إنتاجه من مصادر متجددة بكميات كبيرة وبتكاليف مقبولة. وتمثل هذه الطاقة النظيفة أيضًا أحد المواضيع الرئيسيةرابط خارجي التي ستطرح خلال المؤتمر الدولي القادم حول التغير المناخي، والذي سيُعقد في دبي (COP28). ويشكّل هذا المقال جزءًا من سلسلة تستكشف الإمكانيات التي يوفّرها الهيدروجين وقيوده من خلال تسليط الضوء على دور العلم والصناعة في البحث عن وقود المستقبل الأخضر.

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تتطور التقنيات الجديدة التي تلجأ إلى استخدام الهيدروجين بسرعة. ويترك هذا مجالاً للشكوك حول القدرة الفعلية على استخدام الهيدروجين بشكل فعّال. ويمكن أن يشكّل الاستخدام المباشر للكهرباء،في بعض قطاعات الاستهلاك، خياراً أكثر فعالية مقارنةً بالهيدروجين الأخضر. على سبيل المثال، تشير بعض التجارب التي أجريت على صعيد النقل الثقيل البري إلى أن تكاليف القطارات وحتى الشاحنات التي تعمل بالهيدروجين قد تكون أعلى من المتوقع. حتى السيارات الكهربائية الهجينة تبدو مرشحة لتحقيق حصة سوقية منخفضة، نظرًا للنجاح السريع للسيارات الكهربائية. وفيما يتعلق بالنقل الجوي والبحري، يبدو أن الهيدروجين عنصراً واعدًا سواء كان نقياً أو جزءاً من الوقود الاصطناعي الذي يمكن اليوم خلطه مع الوقود التقليدي.

يكمن التحدي الرئيسي في كيفية إنتاج الهيدروجين الأخضر دون أن يؤثر سلباً على كمية الطاقة المتجددة المتوفّرة والتي باتت أساسية لاستخدامات أخرى ذات فوائد بيئية واقتصادية أكبر. فلا يزال نمو مصادر الطاقة المتجددة في سويسرا وأوروبا والعالم غير كافٍ لضمان إمداد جميع القطاعات بكهرباء خالية من الانبعاثات؛ لذا فإنه من المهم خلق ظروف مواتية للبحث والاستثمار في مجال الهيدروجين، دون أن يتسبب ذلك في انحراف المسار نحو الاستخدام المباشر للطاقة النظيفة، الذي لا يزال ذو أولوية قصوى.

ويجب تقييم طرق استخدام الهيدروجين بحذر. وذلك لأن الهيدروجين ليس مصدرًا للطاقة، بل هو ناقل لها: على سبيل المثال، يمكن استخدام الكهرباء الزائدة والناتجة عن محطات الطاقة الشمسية لإنتاج هيدروجين أخضر يمكن تخزينه واستخدامه لاحقاً، عندما تواجه هذه المحطات صعوبة في تلبية الطلب.

"التحدي الرئيسي هو إنتاج الهيدروجين دون تحويل الكهرباء المتجددة الموجهة إلى استخدامات أخرى ذات فوائد للبيئة والاقتصاد.

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كما ييستخدم الهيدروجين في الأساس، كبطارية لتخزين الطاقة التي يتمّ انتاجها خلال أشهر الصيف بهدف إطلاقها واستخدامها في فصل الشتاء. وهذا الأمر مفيد جدّاً خاصّةً لسويسرا، لأن أشهر الصيف تتميّز بتوليد فائض كبير من الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، تترتب على هذه العملية تكلفة عالية مرتبطة بفقدان الطاقة الناتجة عن التغييرات الانتقالية (يُقدر أن العملية فعّالة بنسبة 25% إلى 30%) وبتكاليف التخزين والنقل المحتملة للهيدروجين.

من المهم أن نعتمد في سويسرا أيضًا تعريفًا واضحًا للهيدروجين الأخضر على صعيد الانتاج، و من المفضل أن يكون متسقًا مع التعريف الذي اعتمده الاتحاد الأوروبيرابط خارج . وسيساهم ذلك في تيسير الصفقات التجارية عبر الحدود وحماية المستهلكين السويسريين فيما يتعلق باستدامة الهيدروجين المستورد.

وأما ما يتعلّق بتطوير البنية التحتية الجديدة، سيكون من الضروري فهم ماهية الطلب على الهيدروجين الأخضر في سويسرا وخارجها لخلق سلسلة إنتاج تنافسية وفعالة. وبعد مرحلة التطوير الأولية لمجموعة من العمليات المحددة، يمكن أن يتم تحويل بعض خطوط أنابيب الغاز، مثل خط نقل الغاز (Transitgas) في سويسرا، إلى خطوط لنقل الهيدروجين بتكلفة معقولة. ويمكن لهذه الخطوط أن تكون موازية لبعض مواقع تخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله. ولكن سيكون من المهم تجنب الاستثمارات الزائدة أو غير المتناسقة مع برنامج الطاقة والحدّ من انبعاثات الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي.

إن إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة وتصديره إلى أسواق مربحة تشكل أيضًا فرصة مثيرة للاهتمام للعديد من البلدان التي تعتمد حاليًا على استخراج الهيدروكربونات، ويمكن أن تؤثّر على إسراع مسار الانتقال الطاقي. على سبيل المثال، بعض البلدان في شرق أوروبا وشمال أفريقيا تعتبر أن الشراكة مع سويسرا والاتحاد الأوروبي مفيدة، نظرًا للقرب الجغرافي ووجود بنية تحتية للغاز الطبيعي قابلة للتحويل. ويشكل الهيدروجين الأخضر أيضًا أداة لتوظيف صناعة الغاز في إطار الانتقال الطاقي، حيث يمكن أن تستفيد تلك الصناعة من استخدام نفس البنية التحتية الحالية والمساهمة بخبراتها.

لذلك، وعلى الرغم من ضرورة توخّي الحذر، يمكن أن يكون الهيدروجين الأخضر عاملًا مهمًا يُضاف إلى ميزان الإيجابيات والسلبيات في مسار التحول الطاقي، خاصة بالنسبة للقطاعات والبلدان التي تعتمد بشكل كبير على اقتصاد الهيدروكربونات. ولا يبدو أن الطريق واضحة بما فيه الكفاية، والأمر يتطلب توازنًا محددا، ويحتاج إلى بذل جهد في مجال الاستكشاف.

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