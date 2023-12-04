ما سر ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقارنة ببقية العملات؟

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MENAFN - Swissinfo) Italiano (it) Perché il franco svizzero si sta apprezzando così tanto?English (en) Why is the Swiss franc appreciating so much? (الأصلي)

هذا العام كانت إجازات الخريف في إيطاليا أو فرنسا رخيصة إلى حد كبير بالنسبة للسويسريين: فبدلا من يورو واحد مقابل 1.55 قبل عشرين عاما، اشترى السويسريون هذا اليورو الواحد بـ 0.94 فرنك فقط. في ما يلي مقابلة مع الخبير المالي فابيو كانيتغ، المتحصل على درجة الدكتوراه في السياسة النقدية من جامعة بَرن وكلية تولوز للاقتصاد.

سويس إنفو: كيف تطوّر سعر صرف الفرنك السويسري في السنوات الأخيرة؟

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فابيو كانيتغ: على مدى العقدين الماضيين، ارتفعت قيمة الفرنك السويسري مقابل جميع العملات الرئيسية في العالم. وهذا الارتفاع الذي تدرج خلال السنوات العشرين الماضية لم يكن فقط مقابل اليورو، ولكن أيضًا مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.

لكن ارتفاع قيمة الفرنك كانت أكثر وضوحا مقابل الجنيه الإسترليني: فبينما كان الجنيه الواحد يستبدل بفرنكين ونصف في عام 2008، أصبحت قيمته اليوم تعادل حوالي 1.10 فرنك فقط.

لماذا ترتفع قيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى؟

تتأسس المعادلة في العموم على قاعدة بسيطة تفيد بأنه كلما انخفض معدل التضخم في بلد ما، زادت قيمة عملته. وذلك لأن السّلع المتداولة على المستوى الدولي يجب أن تكون بنفس السعر تقريبًا في كل عملة، وفقًا لنظرية تعادل القوة الشرائية.

فإذا ارتفع سعر الكاميرا، على سبيل المثال، بنسبة 2٪ سنويًا في ألمانيا ولكن بنسبة 1٪ فقط في سويسرا، فهذا يعني أن الكاميرات في سويسرا تصبح أرخص نسبيًا. ونتيجة لذلك، سيستجلب المزيد من الأشخاص كاميرات من ألمانيا إلى سويسرا. ولأنهم يجب أن يدفعوا ثمنها بالفرنك السويسري، فسيزداد الطلب على الفرنك. وتصبح العملة السويسرية بالتالي أعلى قيمة.

لذلك، مع مرور الوقت، فإن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري تعادل تغيرات الأسعار بين مناطق العملات. ومع ذلك، هناك أيضًا مراحل ترتفع فيها قيمة الفرنك بشكل مفرط.

فابيو كانيتغ

فابيو كانيتغ متحصل على درجة الدكتوراه في السياسة النقدية من جامعة بَرن وكلية تولوز للاقتصاد. يعمل حاليا كمُحاضِر لبرنامج الماجستير في جامعة برن. وبصفته صحفياً مستقلاً، يعمل كانيتغ لصالح برنامج Arena في قناة الاذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)، ولفائدة مجلة "Republik Magazin"، بالإضافة إلى سويس إنفو. كما يُدير بودكاست "Geldcast" المخصّص للسياسة النقدية.

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ما تأثير الارتفاع المشط في قيمة الفرنك على الصادرات السويسرية؟

إذا ارتفعت قيمة الفرنك السويسري بشكل مفرط، تصبح الصادرات السويسرية أكثر تكلفة في الخارج. لذلك فإن التقدير المفرط للفرنك السويسري يضر بالسياحة، على سبيل المثال، لأن عددًا أقل من الزوار الأجانب سيأتون إلى سويسرا تجنبا لتكاليف إقامة وتسوّق عالية. كما تعاني صناعات الآلات والكهرباء والمعادن إذا أصبحت منتجاتها أكثر تكلفة في الخارج، لأنه سيقل الإقبال عليها، وستفقد نسبة من قدرتها التنافسية في السوق.

كيف يؤثر ارتفاع الفرنك السويسري على التضخم؟

يوفّر الفرنك القوي ميزة تجعل السلع والخدمات الأجنبية أرخص للمستهلكين السويسريين. هذا مهم بشكل خاص لسلع مثل النفط والغاز الطبيعي. ويتم تداول هذه السلع إلى حد كبير بالدولار الأمريكي واليورو.

ما هو الدور الذي يقوم به المصرف الوطني لضبط قيمة الفرنك؟

يؤثر المصرف الوطني السويسري على قيمة الفرنك السويسري بطريقتين. أولاً، يحاول المصرف تحقيق متوسط معدل تضخم أقل من البلدان الأخرى. وهذا يؤدي إلى الحفاظ على قيمة الفرنك السويسري على المدى الطويل.

ثانيًا: يمكن للمصرف التأثير على قيمة الفرنك من خلال سياسته النقدية، على المدى القصير. في الآونة الأخيرة، باع المصرف العملة الأجنبية لجعل قيمة الفرنك ترتفع. وقد جعل هذا الواردات أرخص - وبالتالي تم الضغط على نسبة التضخم لتبقى منخفضة نسبيا.

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