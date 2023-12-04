ما سر ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقارنة ببقية العملات؟

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Perché il franco svizzero si sta apprezzando così tanto?
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Why is the Swiss franc appreciating so much? (الأصلي)
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هذا العام كانت إجازات الخريف في إيطاليا أو فرنسا رخيصة إلى حد كبير بالنسبة للسويسريين: فبدلا من يورو واحد مقابل 1.55 قبل عشرين عاما، اشترى السويسريون هذا اليورو الواحد بـ 0.94 فرنك فقط. في ما يلي مقابلة مع الخبير المالي فابيو كانيتغ، المتحصل على درجة الدكتوراه في السياسة النقدية من جامعة بَرن وكلية تولوز للاقتصاد.
سويس إنفو: كيف تطوّر سعر صرف الفرنك السويسري في السنوات الأخيرة؟
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فابيو كانيتغ: على مدى العقدين الماضيين، ارتفعت قيمة الفرنك السويسري مقابل جميع العملات الرئيسية في العالم. وهذا الارتفاع الذي تدرج خلال السنوات العشرين الماضية لم يكن فقط مقابل اليورو، ولكن أيضًا مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.
لكن ارتفاع قيمة الفرنك كانت أكثر وضوحا مقابل الجنيه الإسترليني: فبينما كان الجنيه الواحد يستبدل بفرنكين ونصف في عام 2008، أصبحت قيمته اليوم تعادل حوالي 1.10 فرنك فقط.
لماذا ترتفع قيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى؟
تتأسس المعادلة في العموم على قاعدة بسيطة تفيد بأنه كلما انخفض معدل التضخم في بلد ما، زادت قيمة عملته. وذلك لأن السّلع المتداولة على المستوى الدولي يجب أن تكون بنفس السعر تقريبًا في كل عملة، وفقًا لنظرية تعادل القوة الشرائية.
فإذا ارتفع سعر الكاميرا، على سبيل المثال، بنسبة 2٪ سنويًا في ألمانيا ولكن بنسبة 1٪ فقط في سويسرا، فهذا يعني أن الكاميرات في سويسرا تصبح أرخص نسبيًا. ونتيجة لذلك، سيستجلب المزيد من الأشخاص كاميرات من ألمانيا إلى سويسرا. ولأنهم يجب أن يدفعوا ثمنها بالفرنك السويسري، فسيزداد الطلب على الفرنك. وتصبح العملة السويسرية بالتالي أعلى قيمة.
لذلك، مع مرور الوقت، فإن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري تعادل تغيرات الأسعار بين مناطق العملات. ومع ذلك، هناك أيضًا مراحل ترتفع فيها قيمة الفرنك بشكل مفرط.
فابيو كانيتغ
فابيو كانيتغ متحصل على درجة الدكتوراه في السياسة النقدية من جامعة بَرن وكلية تولوز للاقتصاد. يعمل حاليا كمُحاضِر لبرنامج الماجستير في جامعة برن. وبصفته صحفياً مستقلاً، يعمل كانيتغ لصالح برنامج Arena في قناة الاذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)، ولفائدة مجلة "Republik Magazin"، بالإضافة إلى سويس إنفو. كما يُدير بودكاست "Geldcast" المخصّص للسياسة النقدية.
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ما تأثير الارتفاع المشط في قيمة الفرنك على الصادرات السويسرية؟
إذا ارتفعت قيمة الفرنك السويسري بشكل مفرط، تصبح الصادرات السويسرية أكثر تكلفة في الخارج. لذلك فإن التقدير المفرط للفرنك السويسري يضر بالسياحة، على سبيل المثال، لأن عددًا أقل من الزوار الأجانب سيأتون إلى سويسرا تجنبا لتكاليف إقامة وتسوّق عالية. كما تعاني صناعات الآلات والكهرباء والمعادن إذا أصبحت منتجاتها أكثر تكلفة في الخارج، لأنه سيقل الإقبال عليها، وستفقد نسبة من قدرتها التنافسية في السوق.
كيف يؤثر ارتفاع الفرنك السويسري على التضخم؟
يوفّر الفرنك القوي ميزة تجعل السلع والخدمات الأجنبية أرخص للمستهلكين السويسريين. هذا مهم بشكل خاص لسلع مثل النفط والغاز الطبيعي. ويتم تداول هذه السلع إلى حد كبير بالدولار الأمريكي واليورو.
ما هو الدور الذي يقوم به المصرف الوطني لضبط قيمة الفرنك؟
يؤثر المصرف الوطني السويسري على قيمة الفرنك السويسري بطريقتين. أولاً، يحاول المصرف تحقيق متوسط معدل تضخم أقل من البلدان الأخرى. وهذا يؤدي إلى الحفاظ على قيمة الفرنك السويسري على المدى الطويل.
ثانيًا: يمكن للمصرف التأثير على قيمة الفرنك من خلال سياسته النقدية، على المدى القصير. في الآونة الأخيرة، باع المصرف العملة الأجنبية لجعل قيمة الفرنك ترتفع. وقد جعل هذا الواردات أرخص - وبالتالي تم الضغط على نسبة التضخم لتبقى منخفضة نسبيا.
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