صقر غباش: الإمارات أسست لتاريخ جديد من العمل المناخي



أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الاستدامة نهج راسخ في الإمارات منذ التأسيس على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن قضية التغير المناخي من أولويات دولة الإمارات التي اتخذت خطوات واستراتيجيات ومبادرات ومشاريع مهمة لدفع التحول نحو الطاقة المتجددة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي حتى أصبحت منصة عالمية للعمل المناخي وأسست لتاريخ جديد من العمل المناخي يمثل بداية فعلية لتحقيق الأهداف، لا سيما عدم تجاوز حرارة الكوكب للحد البالغ 1.5 درجة مئوية.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات حرصت على تحقيق التوازن بين التنمية من جهة، والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، وآمنة من جهة أخرى.. واليوم، وبفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فإن دولة الإمارات أصبحت تقود بفاعلية واقتدار الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه الأجنحة المقامة على هامش الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» والذي يعقد في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر.

واطلع معاليه والوفد المرافق له خلال جولته في عدد من الأجنحة بالمنطقة الخضراء على نماذج للمشروعات وأحدث الابتكارات والمنتجات في مجال مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز العمل المناخي المستدامة، إضافة إلى قصص النجاح والتجارب البيئية.

دور



وشملت جولة معاليه جناح «إرث من أرض زايد» الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والذي صمم لإبراز الدور الأساسي لقطاع التعليم والجامعات الوطنية في الدولة في تعزيز وعي كافة المشاركين في العملية التربوية حول التحديات البيئية وسبل مواجهتها. كما يسلط الجناح الضوء على الدور الرئيسي للتعليم في بناء أجيال قادرة على التصدي لقضية تغير المناخ والحد من آثارها، حيث حرصت دولة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات التعليمية الداعمة لهذه الخطوات كافة، ومن أبرزها مبادرة «التعليم الأخضر»، التي تشكل منصة لتأهيل أجيال المستقبل لقيادة مسار العمل المناخي وإثراء معارفهم في هذا المجال.

وتفقد معاليه أجنحة وزارة الصناعة وطاقة ومبادلة ومصدر وديوا واتصالات وغيرها من المؤسسات والشركات الوطنية، واطلع على أهم الحلول المتقدمة التي تطورها وتطبقها بما يحقق مستهدفات الدولة للوصول إلى الحياد الكربوني.

كما زار معالي صقر غباش جناح الشباب والذي يتيح لشباب العالم القدرة على المساهمة الفعلية في رسم السياسات الحكومية وصنع القرارات الدولية حول قضايا المناخ، وتعزيز آليات مشاركتهم الهادفة، فضلاً عن إلهامهم وتمكينهم من خلال تبادل الخبرات والممارسات على مستوى عالمي في مكان واحد يجمعهم ويوحّد جهودهم، والعمل على إبراز أفكار الشباب ومبادراتهم المبتكرة التي من شأنها أن تثري مسيرة العمل المناخي وتقديم نموذج عالمي للمشاريع المناخية.

وفي ختام جولته أشاد معاليه بمستوى تنظيم المؤتمر والمعارض والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى مستوى المشاركات العالمية الأمر الذي يبرز الإمكانات التي تمتلكها الدولة في تنظيم الأحداث والفعاليات والمؤتمرات الدولية وفق أعلى المعايير.