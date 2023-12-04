غاية الأحبابي أصغر سفيرة لليونيسيف لـ «COP28».. العمل المناخي مسؤولية الجميع



يزدان مؤتمر الأطراف COP28 بنماذج لأطفال وشباب إماراتيين يخلقون بمبادراتهم المبدعة والمبتكرة وجهودهم الدؤوبة خلال الحدث أثراً مستداماً في مسار الجهود العالمية المبذولة لتعزيز الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وتعد غاية الأحبابي - أصغر سفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لمؤتمر الأطراف COP28 - أحد هذه النماذج الواعدة، فهي ابنة الإمارات التي تلقب بـ«الفتاة الخضراء»، وذلك بفضل جهودها ومبادراتها البارزة في مجال البيئة والاستدامة.

وقالت الأحبابي: إن الأطفال والشباب شركاء في العمل المناخي، وفي دعم كافة الجهود العالمية المبذولة من أجل حماية البيئة وصون مواردها وتعزيز الاستدامة في كافة مناحي الحياة.



وتفتخر أصغر سفيرة لليونيسف بما يحظى به الأطفال والشباب في دولة الإمارات من دعم وتمكين من قيادة الدولة الرشيدة، وقالت في هذا الصدد: «إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» يشهد للمرة الأولى هذا العام مشاركة واسعة من الأطفال والشباب تعد هي الأكبر في تاريخ مؤتمرات الأطراف».



وأعربت غاية الأحبابي عن سعادتها بمشاركتها اليوم في فعالية مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف، وذلك بحضور بارز من عدد كبير من المسؤولين، مشيرة إلى أن إنشاء بيئة مستدامة في المجتمعات هي مسؤولية الجميع.



وبدأ شغف غاية بقطاع البيئة والاستدامة منذ عمر 6 سنوات، وقالت: هناك العديد من النماذج الإماراتية البارزة التي عززت من شغفي بهذا المجال ومنهم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان والملقب عالمياً بـ«الشيخ الأخضر».

وتوجهت بالشكر إلى الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي على تحفيزه المستمر لها، حيث يرى أنها قائدة البيئة القادمة وأطلق عليها لقب «الفتاة الخضراء».

صون الطبيعة



وأكدت أن المحافظة على البيئة وصون الطبيعة وحماية مواردنا هو أساس أي إنجاز يتم تحقيقه في كافة المجالات، مستذكرة في هذا الصدد حديث الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية خلال مشاركة في مؤتمر الأطراف «COP28» حيث قال: «الأرض ليست ملكاً لنا، نحن الذين ننتمي إلى الأرض».

وأعربت غاية الأحبابي أصغر سفيرة لليونيسف لمؤتمر الأطراف COP28 عن فخرها بالتنظيم المتميز لهذا الحدث العالمي البارز وما شهده حتى اليوم من مبادرات رائدة داعمة لكافة جهود حماية كوكب الأرض وتحقيق التنمية المستدامة.