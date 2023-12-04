ما هي العوامل المسببة لرعشة اليدين وهل تشير إلى مشكلات صحية خطيرة؟

رعشة اليدين لها أسباب عدة وهي حالة شائعة تصيب عدداً كبيراً من الناس، ولكن هل

تشير إلى مشكلات صحية خطيرة أم

هي رد فعل طبيعي للجسم.

وكشفت الدكتورة ناتاليا شيندريايفا أخصائية طب الأعصاب، أنه يمكن أن ترتعش اليدين بسبب التوتر العاطفي والإجهاد وكذلك في حالة وجود مشكلات في الغدة الدرقية.

وأشارت الطبيبة إلى أن رعشة اليدين يمكن أن تكون رد فعل طبيعي للجسم، تزول بعد استرخاء الشخص أو أخذ قسط من الراحة. ولكن يمكن أن تشير رعشة اليدين إلى مشكلات صحية خطيرة.

وأوضحت : "السبب الآخر لرعشة اليدين هو وجود خلل في الأجزاء الاستراتيجية من الدماغ: الجهاز الدهليزي والمخيخ. في مثل هذه الحالات، تكون الرعشة واضحة وواسعة النطاق ومميزة. ورعشة المخيخ غير قابلة للعلاج ولكن يجب معالجة المريض من قبل طبيب مختص باستخدام بالكلونازيبام أو البريميدون لتحسين حالته. كما قد تكون رعشة اليدين ناجمة عن مشكلات في الغدة الدرقية".

ونصحت الطبيبة في مثل هذه الحالة باستشارة الطبيب الذي سيحدد حالة المريض بدقة ويصف العلاج، وفقا لروسيا اليوم.

ومن جانبها تشير الدكتورة أوكسانا بانوفا أخصائية الغدد الصماء إلى أن الشعور بالجوع والإثارة المفرطة ونوبات الهلع وتسارع ضربات القلب ورعشة اليد قد تكون ناجمة عن انخفاض حاد في مستوى الغلوكوز في الجسم.

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