«بتكوين» تتخطى 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو 2022

تجاوزت عملة بتكوين المشفرة حاجز 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022، مستفيدة من موجة الحماس الكبير بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وسجلت بتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم 42162 دولاراً أمس، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة إف.تي.إكس وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.

وقال جاستن دانيثان رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة كي روك، وهي شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية، إن الارتفاع بنسبة 50 % منذ منتصف أكتوبر ((يبدو أنه يمثل تحولاً حاسماً بعيداً عن الاتجاه الهبوطي لعام 2022 وأوائل عام 2023)). وارتفعت بتكوين بأكثر من 150 % حتى الآن هذا العام. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لشركة الأصول الرقمية Nexo: ((الآن بعد أن تمت إعادة النظر في مبلغ 40 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من 19 شهرًا، يبدو أن 48 ألف دولار و52 ألف دولار ستكون الخطين المهمين التاليين في الرمال)).

كما صعدت عملة إيثر المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين لأعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام اليوم الاثنين إذ بلغت 2264 دولاراً. ولا يزال كل من بتكوين وإيثر أقل بكثير من أعلى مستوياتهما القياسية لعام 2021 والتي بلغت 69 ألف دولار و4868 دولاراً على التوالي.