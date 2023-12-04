«داو جونز» يتخلى عن أعلى مستوياته.. و«ناسداك» يتراجع %1.7

شهدت المؤشرات الأمريكية، حالة من التخبط، أمس، في ظل ترقب المستثمرين صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن تكشف ما يثار حول خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة أوائل العام المقبل. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، من أعلى مستوى له في العام 2023، إذ تساءل المستثمرون عما إذا كان السوق يتقدم على نفسه بعد 5 أسابيع متتالية من مكاسب المؤشر.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 185 نقطة أو 0.5%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 %، في حين خسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 250 نفطة أو بنسبة 1.7%.

وانخفضت أسهم شركة ألاسكا، بأكثر من 14%، بعد أن وافقت على الاستحواذ على منافستها خطوط هاواي الجوية مقابل 1.9 مليار دولار. ومع ركود الأسهم، ارتفعت عملة بيتكوين والذهب، إذ تجاوزت عملة بيتكوين 41000 دولار، لتسجل أعلى مستوى لها خلال 19 شهراً، بينما وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

أسهم أوروبا

وتراجعت الأسهم الأوروبية، بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مع تراجع أسهم شركات التعدين والطاقة بفعل ضعف أسعار السلع الأولية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 0.1% خلال التداولات بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الجمعة، محققاً مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفضت أسهم شركات التعدين 1.9%، إذ نال ارتفاع الدولار من أسعار النحاس، فيما تراجعت أسهم شركات الطاقة 1.4% مع انخفاض النفط، وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار أوبك+ وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود.

وعززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، يوم الجمعة، توقعات السوق بأن أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها.

ويترقب المستثمرون، عدداً كبيراً من البيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي، بحثاً عن دلائل حول توقعات التضخم والاقتصاد.

وربح سهم شركة هوفمان - لا روش 1.7%، بعد الاتفاق على الاستحواذ على شركة تطوير التكنولوجيا البيولوجية كارموت ثيرابيوتكس مقابل 2.7 مليار دولار. وقفز سهم رولز رويس 3.7%، بعد أن رفع بنك جيه. بي مورجان تقييمه لأسهم الشركة الهندسية إلى توصية ((بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية)) من ((محايد)).

أسهم اليابان

وانخفض المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، إذ أضر ارتفاع الين بتوقعات أرباح المصدرين في حين قادت شركات صناعة السيارات الانخفاضات.

وأنهى نيكاي التعاملات على انخفاض 0.6%، مسجلاً 33231.27 نقطة، بعد تراجعه في وقت سابق بما يصل إلى 1.22% إلى 33023.04 نقطة للمرة الأولى منذ 14 نوفمبر.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.83%. وكانت أسهم معدات النقل الأسوأ أداءً بين 33 مجموعة صناعية مدرجة في بورصة طوكيو وتراجع 2.48%. وجاء قطاع التعدين بعد ذلك بتراجع 2.39% ، إذ أثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط على أسهم شركات التنقيب. وارتفع الين إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر عند 146.235 للدولار قبل أن يتراجع إلى نحو 146.65.

وقال كازو كاميتاني الخبير لدى شركة نومورا للأوراق المالية: ((هناك انطباع قوي بأن الأسهم تتأثر بالتحركات في أسواق العملات)). ومن بين 225 سهماً مدرجاً على نيكاي انخفض 170 سهماً، مقابل ارتفاع 54 واستقرار سهم واحد. وكان سهم مازدا الأسوأ أداءً، إذ انخفض 3.93%. كما هبط سهم نيسان 3.27%، وخسر سهم تويوتا 2.31%.

وكان التراجع الأكبر من نصيب شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق، إذ انخفض سهمها 0.59%. وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.15%.

على الجانب الآخر، كانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداءً على الإطلاق، لترتفع بنسبة 1.95 بالمئة. وكانت العقارات القطاع الآخر الوحيد الذي حقق مكاسب ملحوظة بـ 0.45 %.