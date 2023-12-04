أوروبا تُلزم الشركات بحماية المنتجات الذكية

وافق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على قواعد جديدة تُلزم الشركات المصنعة للمنتجات المتصلة، كالثلاجات ((الذكية)) أو المساعدين الافتراضيين، توفير حماية أفضل لهذه التقنيات من خطر القرصنة، وفق ما أعلن الطرفان.

وتشكّل ملايين المنتجات الذكية المستخدمة في الحياة اليومية، كأجهزة الحاسوب والهواتف والأجهزة المنزلية والسيارات ولعب الأطفال، نقاطاً يمكن عبرها شن هجمات معلوماتية، ولكن معظمها ليس خاضعاً حتى اليوم لأي التزامات تتعلق بالأمن السيبراني. ولن يكون ممكناً بعد اليوم، طرح هذه المنتجات والبرامج، إلا إذا استوفت معايير أمان معينة في التصميم والتصنيع، ويعني هذا الشرط كل المنتجات المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض آخر أو بشبكة.