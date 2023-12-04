ريتشارد برانسون يستبعد فكرة ضخ استثمارات جديدة في «فيرجن جالاكتيك»

استبعد السير ريتشارد برانسون ضخ المزيد من الأموال في شركته الخاسرة للسفر إلى الفضاء فيرجن جالاكتيك، قائلاً إن إمبراطوريته التجارية ((لم تعد لديها موارد مالية كبيرة)).

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة فيرجن جالاكتيك، التي تأسست على يد برانسون في عام 2004، عن تقليص الوظائف، وتعليق الرحلات التجارية لمدة 18 شهراً، اعتباراً من العام المقبل، في محاولة للحفاظ على السيولة اللازمة لتطوير طائرة أكبر يمكنها نقل الركاب إلى حافة الفضاء.

ذكرت الشركة أن لديها التمويل الكافي للاستمرار حتى عام 2026، وهو الموعد المتوقع لدخول مركبة ((دلتا)) الأكبر حجماً إلى الخدمة. لكن بعض المحللين يتوقعون أن تطلب جالاكتيك من المستثمرين المزيد من الأموال في عام 2025 تقريباً. وقال برانسون لـ((فاينانشال تايمز)) عند سؤاله عما إذا كان سيفكر في ضخ المزيد من الأموال في الشركة إذا استدعى الأمر: ((لم تعد لدينا موارد مالية كبيرة بعد الجائحة، ولدى فيرجن جالاكتيك مليار دولار أو ما يقرب من ذلك. وفي رأيي، يجب أن يكون لدى الشركة الأموال الكافية لتقوم بالعمل بمفردها)).

وقال برانسون إنه ((لا يزال يحب)) مشروع فيرجن جالاكتيك وأنه ((أثبت نفسه وتقنياته)) في مجال رحلات الفضاء التجارية. أكملت جالاكتيك للتو رحلتها التجارية السادسة خلال ستة أشهر، مع تذاكر تبدأ من 450.000 دولار للمقعد الواحد، على متن طائرتها الفضائية ((يونتي)) التي تعمل بالطاقة الصاروخية.

ولا تزال مجموعة فيرجن واحدة من أكبر المساهمين في جلاكتيك، رغم بيعها أسهم بقيمة تقارب مليار دولار في عامي 2020 و2021، مما أدى إلى تقليص حصتها إلى 7.7 %؜، وذلك لاستخدام الأموال لحماية أجزاء أخرى من أعمال الترفيه والسفر الواسعة خلال فترة الوباء.

وقبل ثمانية أشهر، انهارت شركة برانسون الناشئة للصواريخ، فيرجن أوربيت، بعد عملية إطلاق فاشلة من المملكة المتحدة، وكانت تلك أول مهمة لها من بين خمس مهام. وبسبب التأخيرات المتكررة التي واجهت مهمتها في المملكة المتحدة، نفدت أموال الشركة الناشئة، التي يمتلك برانسون 75 % منها.

وقال المحللون إن جالاكتيك تعلمت الدرس من أروبيت، لذلك، فهي ليست مستعدة لإنفاق كل ما لديها من سيولة على الرحلات الخاسرة. وقال جريج كونراد، المحلل في بنك جريفريز الاستثماري: ((لقد جاء إطلاق هذا النشاط ليعمل على نطاق واسع. وبوجود الرحلات على مركبة يونيتي وحدها، يبدو واضحاً أن العمل لن يصل إلى النطاق الكبير المطلوب ويغطي تكاليفه)). ومن المتوقع أن تحمل دلتا 6 ركاب، مقابل أربعة على متن يونيتي، وسيتم إطلاق الرحلات على نحو أكثر تكراراً.

وشركة جالاكتيك التي لم تحقق أرباحاً بعد، كانت قيمتها 2.3 مليار دولار عند ظهورها للمرة الأولى في بورصة نيويورك في عام 2019، لكن قيمة الشركة قدرت بمبلغ 935 مليون دولار حتى نهاية التداول يوم الجمعة.

وقال برانسون، الذي قضى عقوداً في تلميع صورة أعماله من خلال المغامرات الكبيرة والأعمال المثيرة، إنه يقضي الآن 90%؜ من وقته في العمل الخيري، ولكن لا يزال هناك ((الكثير مما يحدث)) في مجموعة فيرجن. وتمتلك المجموعة محفظة استثمارية تتضمن حصصاً في مجموعة متنوعة من الأعمال، بما في ذلك السفر والترفيه والاتصالات.

وأضاف برانسون إن الشركة قد تشارك في خدمات السكك الحديدية في المملكة المتحدة مرة أخرى. وكانت قد أنهت مشاركتها في هذا القطاع عام 2019 بعد أن خسرت شركة فيرجن للقطارات امتياز الساحل الغربي، لكنه قال: ((لن أتفاجأ إذا لم تعد فيرجن إلى قطاع القطارات)).

وجاء حديث برانسون إلى ((فاينانشال تايمز)) على متن أول رحلة لفيرجن أتلانتيك من لندن إلى نيويورك باستخدام وقود من دهون الطهي والدهون الحيوانية المعاد استخدامها. وقال إن المملكة المتحدة يجب أن تدعم صناعة الوقود المستدام، وذلك لتقلل جزئياً اعتمادها على النفط المستورد. وختم قائلاً: ((فقط يتعين على الحكومة الجلوس مع أهل الصناعة، وفتح الدفاتر، ومعرفة كيفية إنجاح هذا الأمر)).