منها هدف كهربا في الهلال .. كاف يكشف عن 12 هدفاً مرشحاً لجائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2023

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاثنين عبر موقعه الرسمي، القائمة المختصرة لاختيار الأفضل خلال عام 2023.

وتواجد 12 هدفا في القائمة المختصرة مع فتح الباب أمام الجماهير للتصويت لاختيار أفضل هدف بدءا من الثامن من ديسمبر الجاري، قبل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل هدف على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل، الذي تستضيفه مدينة مراكش بالمغرب يوم 11 ديسمبر الجاري.

وأوضح كاف أن تصويت الجماهير سيحدد اللاعب صاحب أفضل هدف بنسبة 70 %، على أن تتحدد نسبة الـ30% الأخرى بواسطة الخبراء الفنيين للكاف.

وضمت القائمة المختصرة لأفضل هدف لعام 2023، هدف محمود كهربا لاعب الأهلي المصري أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا وهدف محمود صابر لاعب بيراميدز/زد مع منتخب مصر في شباك المغرب في كأس أمم أفريقيا للشباب وكذلك هدف التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي المصري، مع منتخب تونس في شباك زامبيا في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

كما ضمت القائمة أهداف، ناديج نجيسان لاعبة أتليتكو إف سي أمام سبورتينج كازابلانكا وبايشنت موامبا لاعب مازيمبي أمام ريال ‏باماكو وساول كوكو لاعب غينيا الإستوائية أمام بوتسوانا و تيبوهو موكوينا لاعب صنداونز أمام الأهلي ريفيلوي تيبوجوو لاعبة ‏صنداونز أمام سبورتينج كازابلانكا.‏

وترشح أيضا للجائزة أليكس نجونجا لاعب مازيمبي الكونغولي في شباك

ريال باماكو المالي وهدف دانجو واتارا لاعب بوركينا فاسو أمام إيسواتيني وهدف جينفير أووسوا لاعبة أمبيم داركوا أمام سبورتينج كازابلانكا وهدف خالد بوسيليو لاعب اتحاد العاصمة أمام الجيش الملكي.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز