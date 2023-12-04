الدوري الإنجليزي يعلن بيع حقوق بث مبارياته بمبلغ خرافي

أبرمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صفقة قياسية لنقل المباريات على الصعيد المحلي بقيمة 6.7 مليارات جنيه استرليني لأربعة أعوام ابتداءً من موسم 2025-2026، وذلك وفق ما أعلنت الإثنين.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز إن "نتيجة هذه العملية تؤكد قوة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "هذه شهادة لأنديتنا واللاعبين والمدربين الذين يواصلون تقديم كرة القدم الأكثر تنافسية في العالم في ملاعب ممتلئة، وللمشجعين الذين يخلقون أجواء لا مثيل لها كل أسبوع".

واحتفظت شبكتا "سكاي سبورتس" و"تي أن تي سبورتس" بحقوقهما في عرض المباريات مباشرة على الصعيد المحلي، فيما باتت "أمازون" خارج الحسابات.

وقال ماسترز "باعتبارهما شريكين قيمين منذ زمن طويل، تشتهر سكاي سبورتس وتي إن تي سبورتس بتقديم تغطية وبرامج عالمية المستوى".

وأضاف "لقد استمتعنا بعدد قياسي من الجماهير والحضور في المواسم الأخيرة، ونعلم أن ابتكارهما (سكاي سبورتس وتي أن تي سبورتس) المستمر سيدفع المزيد من الأشخاص لمشاهدة ومتابعة الدوري الإنكليزي الممتاز".

ولأول مرة، ستنقل مباشرة جميع المباريات خارج تلك المقررة في الساعة الثالثة من بعد ظهر أيام السبت.

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