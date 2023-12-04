-->

Tuesday, 05 December 2023 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإنجليزي يعلن بيع حقوق بث مبارياته بمبلغ خرافي

12/4/2023 7:29:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبرمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صفقة قياسية لنقل المباريات على الصعيد المحلي بقيمة 6.7 مليارات جنيه استرليني لأربعة أعوام ابتداءً من موسم 2025-2026، وذلك وفق ما أعلنت الإثنين.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز إن "نتيجة هذه العملية تؤكد قوة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "هذه شهادة لأنديتنا واللاعبين والمدربين الذين يواصلون تقديم كرة القدم الأكثر تنافسية في العالم في ملاعب ممتلئة، وللمشجعين الذين يخلقون أجواء لا مثيل لها كل أسبوع".

واحتفظت شبكتا "سكاي سبورتس" و"تي أن تي سبورتس" بحقوقهما في عرض المباريات مباشرة على الصعيد المحلي، فيما باتت "أمازون" خارج الحسابات.

وقال ماسترز "باعتبارهما شريكين قيمين منذ زمن طويل، تشتهر سكاي سبورتس وتي إن تي سبورتس بتقديم تغطية وبرامج عالمية المستوى".

وأضاف "لقد استمتعنا بعدد قياسي من الجماهير والحضور في المواسم الأخيرة، ونعلم أن ابتكارهما (سكاي سبورتس وتي أن تي سبورتس) المستمر سيدفع المزيد من الأشخاص لمشاهدة ومتابعة الدوري الإنكليزي الممتاز".

ولأول مرة، ستنقل مباشرة جميع المباريات خارج تلك المقررة في الساعة الثالثة من بعد ظهر أيام السبت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN04122023000110011019ID1107534903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث