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الشاعرة الإماراتية.. تميّز مستدام في ميادين الثقافة والأدب

12/4/2023 7:29:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوجدت الشاعرة الإماراتية لنفسها مكاناً مميزاً في ميدان الثقافة والأدب، وتشهد لها ساحة الشعر المحلية والخليجية وأيضاً العربية، لما حققته من إنجازات عدة في هذا المجال، لاسيما وأنها تتواجد في مختلف الفعاليات والأنشطة تمثل دولة الإمارات بثقة واقتدار.

ولم يأتِ هذا النجاح الذي حققته من فراغ، أو وليد صدفة، بل نتيجة جهود نقطف ثمارها بفضل تميز شاعرات الإمارت والدعم الرسمي النوعي، بجانب تنوع وجدوى أشكال المبادرات الإبداعية التحفيزية المتخصصة، حيث شكلت هذه المسائل ركائز جوهرية أفلحت في تمكين الشاعرة الإماراتية وتزويدها بقدرات نوعية في التحدي والعطاء، ما أهلها، بجانب التسلح بالعزيمة والإصرار، للقدرة على تمهيد كافة دروب العمل والإبداع وتحويل التحديات حوافر عطاء أكثر وميادين تميز مستدام.

وعبرت مجموعة شاعرات في حديثهن لـ ((البيان)) عن هذه المعاني، حيث أوضحن أنه كلما برزت شاعرة في محفل وعلا اسمها، وكلما حققت شاعرة إنجازاً، يتعزز هذا النجاح وتترسخ قدرات التغلب على المعوقات التي قد تعكر صفو السعي في الصدد، فتغدو حوافز أكثر لمزيد من النجاحات.

وترى الشاعرة الإماراتية، لمياء الصيقل، أن من أبرز وأهم التحديات التي تواجه الشاعرة الإماراتية ضعف حضور أفراد الجمهور للفعاليات والأنشطة الشعرية وقلة التفاعل الجماهيري. كما أشارات إلى ضرورة أن تشارك الجهات والمؤسسات كافة، في دعم مبادرات المؤسسات الرسمية، الاتحادية والمحلية، في الإمارات، المتخصصة في تعزيز حضور ونجاح الشاعرة الإماراتية. وأشارت لمياء الصيقل أيضاً، إلى ضرورة أن تعنى الجهات المتخصصة بتعزيز وجود وتأثير المجالس الأدبية النسائية بجانب الأمسيات العشرية النسائية، وتنويع أشكال المبادرات المتخصصة بدعم القصيدة النسائية وتحفيز الشاعرات للعطاء بشكل دائم.

طرح نصوص

وأكدت الشاعرة أسماء الكعبي، أن هناك دعماً كبيراً حظيت به الشاعرة الإماراتية من القيادة الرشيدة والمجتمع الإماراتي، إلا أن هناك تحديات بسيطة قد تواجهها في الكثير من المحطات، ومنها ضغوطات العمل التي قد تأخذ حيزاً كبيراً من الوقت وتشغلها عن طرح النصوص الشعرية والمشاركة في المناسبات الأدبية، ومن التحديات أيضاً السعي لطرح القصائد باللهجة البيضاء المفهومة لدى عامة الناس.

مكانة عالية

من جهتها، قالت الشاعرة زهرة المازمي: ((احتلت المرأة الشاعرة مكانة كبيرة منذ القدم، واستطاعت أن تحقق مكانة عالية في العصر الحديث رغم تنوع المدارس الشعرية العامية والفصيحة، وبعد سنوات طويلة من التخفي وراء أسماء مستعارة، برزت الشاعرة المعاصرة بقوة في المشهد الأدبي وساهمت في تكوين رافد حقيقي في الساحة الأدبية، واستطاع الشعر النسائي أن يتجدد وفق متغيرات الحياة، إلا أن أبرز تحديات الشاعرات من وجهة نظري قدرتها على توظيف التأملات الخيالية في قالب معاصر يحاكي تطور العصر والطفرة التكنولوجية الهائلة والقدرة على تصوير مشاعرها الرقيقة في عالمٍ مزدحم)). وتابعت: ((أمام الشاعرات فرص سانحة للتطور والتطوير في مختلف مجالات الحياة)).

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