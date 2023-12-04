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أعمال درامية قديمة بحُلل معاصرة.. بين الإخفاق والنجاح

12/4/2023 7:29:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يزخر الفن المصري على مدار حقب مختلفة من القرن الماضي، بموروث سينمائي ودرامي، حاز اهتمام الجمهور العربي، وشكلت هذه الأعمال وجدان العديد من الأجيال، كما أسهمت بشكل كبير في التأثير فيهم، ما جعلها تستمر على مدار سنوات طويلة. ودفع هذا الأمر عدداً كبيراً من القائمين على الإنتاج الفني التفكير في إعادة تقديم هذه الأعمال مرة ثانية، لكن برؤية معاصرة، ومن بينهم الفنان خالد النبوي، إذ يعكف حالياً على التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد ((إمبراطورية ميم))، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي سبق وقدمت قصته سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة في فيلم سينمائي.

مخاطر

وتحمل إعادة تقديم تلك الأعمال الفنية مرة ثانية، مخاطر عدة قد تؤثر على نجاح العمل، لاسيما أن الجمهور سيقارنها بالعمل الأصلي، لذلك استطلعت ((البيان)) آراء مجموعة من النقاد ممن تحدثوا عن شروط نجاح هذه الأعمال.

وقال الناقد الفني أحمد سعد الدين لـ((البيان)): ((إذا فكر صناع الأعمال الفنية في إعادة تقديم فيلم سينمائي قديم من خلال مسلسل، ولم يتم تغيير أي شيء في خطواته فأؤكد أنه لن ينجح)). أضاف: ((أكبر دليل على صحة وجهة نظري أن هناك أعمالاً درامية كثيرة لم تحظَ بنجاح، وكانت في طي النسيان، ومنها: ((الباطنية)) و((العار)) و((رد قلبي)) و((الكيف))، وهذا الفشل جاء بسبب نجاح العمل الأصلي، ولذا فأصبح أيقونة، ومن الصعب نجاح أي نسخة مقلدة منه)).

رؤية جديدة

وأكد أن هناك احتمالية لنجاح العمل في حالة الاستعانة بروح القصة الأصلية بالفيلم، وفي الوقت ذاته يتم تقديمها برؤية جديدة تواكب تطورات العصر الحالي ويتم تغيير اسم العمل الأصلي، ولذا فالصعوبة الأكبر هنا تكون على عاتق كاتب السيناريو حتى لا يضع نفسه في مقارنات تضر العمل.

ضغوط وصعوبات

مقارنة الجمهور بين الأعمال تضع صناعها في ضغوط وصعوبات، وهذا ما أكدته الناقدة الفنية فايزة الهنداوي في تصريحات لـ((البيان)) قائلة: ((من أهم الشروط التي تضمن النجاح لتلك الأعمال هو تقديم الفكرة الأصلية بشكل عصري، وكتابة السيناريو بشكل مميز ولا يكون مجرد كتابة مقلدة)).

وكشفت عن مدى أهمية دقة اختيار الممثلين المناسبين للأدوار، لأن هناك أعمالاً افتقدت لهذه الشروط، وكانت النتيجة عدم نجاحها.

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