«بريق مَن مرّوا من هنا» جديد حسين درويش

صدر حديثاً عن دار المتوسط في ميلانو- إيطاليا، ديوان جديد للشاعر السوري حسين درويش بعنوان ((بريقُ منْ مَرّوا من هنا))، يضم 20 قصيدة، تناولت عوالم وجدانية عالية الإيقاع الإنساني، حيث يتناول الشاعر الهجرة والسفر والترحال والاغتراب، مزاوجاً بين واقعية السفر وافتراضية الصفحات الزرقاء الفارغة لأشخاص لم يعودوا بيننا، لكنهم باقون في فضاء الزمن.

يذكر أن حسين درويش شاعر وصحفي سوري مقيم في دبي منذ تسعينيات القرن الماضي، وصدر أول كتاب له بعنوان ((قبل الحرب.. بعد الحرب)) لندن عام 1992، وفاز بجائزة يوسف الخال الشعرية، التي كانت تمنحها مجلة الناقد الأدبية، ثم ديوان ((خزانة الأهل.. سيرة الجدران))- دار عمون في الأردن عام 2000، بعدها صدر ديوان ((حديقة الغرباء))- دار رياض الريس للكتب والنشر في بيروت عام 2003، ودوان ((شامة ليل))- عن دار رياض الريس للكتب والنشر في بيروت عام 2007، ثم كتاب ((وسائد الليل)) Les Oreillers de la nuit)) مختارات بالفرنسية عن هيئة الشارقة للكتاب 2018. وقد جاء الكتاب بـ 80 صفحة من القطع المتوسط، وبغلاف برتقالي أنيق يمثل حقيبة، وبداخلها شخص مكور على نفسه في دلالة واضحة على محتويات الديوان، الذي صممه وأخرجه فنياً خالد الناصري.