دبي تحتضن أعمالاً إبداعية مستوحاة من جذور الأشجار

تستضيف دبي، المعرض الفردي الأول في الشرق الأوسط للفنان العالمي الفرنسي الأرجنتيني، بابلو رينوزو، تحت عنوان ((خطوط في حركة))، وهو إطلالة على ممارساته منذ العام 2006، بهدف إبراز عالم الأعمال الخيالية، بدءاً من مقاعد ((سباغيتي)) الشهيرة و((غاراباتوس)) والتي تتجاوز وظيفتها العملية لشغفها بالطابع الجمالي للشكل والقالب المستوحى من جذور الأشجار في الطبيعة.

ثقافة شارع

جدير بالذكر أن الفنان بابلو رينوزو مولود في بوينس آيرس في العام 1955 ويسعى على حد تعبيره إلى تحدي وتوسيع الحدود الشكلية والمفهومية لهذه الوسائط، وذلك ضمن ممارساته الفنية الشغوفة بفن النحت والتثبيت والتصميم والعمارة والرسم. ومرة أخرى يسلط الضوء على المقعد كائناً ولكن هذه المرة لم يعد الكائن هو الهدف، بل المادة التي تتحرر من وظيفتها وتسعى لمصيرها خشباً وشجرة ونباتاً على غرار عمله على كراسي ((ثونيت)).

ومن جانب آخر استخدم المقاعد العامة في سلسلة المقاعد المسماة ((سباغيتي بينش))، التي تم تصميمها بشكل إبداعي وتنتقل عبر الثقافات بحرفية.

نحت وظيفي

ويؤكد بابلو رينوزو، الذي يعيش ويعمل في باريس منذ العام 1978 في حواره مع ((البيان))، أنه طور ومنذ السبعينيات، مجموعة من الأعمال المرتبطة بمفهوم المواد، مقلباً طبيعة وحدود المواد والتقنيات المختلفة مثل الخشب والبرونز والرخام والصلب والنسيج والهواء.

وتدور بحوثه أيضاً في مفهوم الكائن والوظيفة، فيتم استجواب العلاقة بينهما باستمرار وإعادة تشكيلها باستخدام مواد متنوعة مثل عناصر البناء أو الكائنات في المجالين العمارة والتصميم، وتسهم منحوتاته في إعادة تشكيل وظائف هذه الوسائط الأساسية، خارج سياق استخدامها الفوري.

نهج سريالي

وعن طبيعة أعماله في معرض غاليري ((كوستو)) في السركال أفنيو بدبي، من الناحية التقنية يقول الفنان بابلو: ((أتطلع إلى أعمالي النحتية بكل تقدير كونها من وجهة نظري تمثل قيمة احتفالية بحضور ((الأخشاب)) وإن بعثت على نهج سريالي الحضور وبوهيمية الطابع في ما يتعلق بفضيلة المجهول لتعريف الموجودات، وإعادة النظر بعمق في كيفية رؤيتنا للكائن الحي المتشكل في كرسي أو إطار لوحة أو غيرها، مع الحرص على التفاعل مع الجانب الوظيفي لها، باختبارات من الانسجام الذاتي، والرغبة في إعادة التلاحم مع الطبيعة وجوهر الأشياء والكائنات من حولنا، وبكل تأكيد اكتشاف ماهية المواد والأشكال عبر اعتماد أساليب مختلفة لاستخدام المواد والكائنات في إطار التجريب والابتكار، وتحفز الأعمال المشاهد على إعادة التفكير في العلاقة بين الفن والوظيفة والمكانة الاجتماعية للأشياء والمواد المحيطة بها)).