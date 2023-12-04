وجهات دبي الإبداعية .. فضاءات ثقافية ملهمة عالمياً

تعد وجهات دبي الإبداعية، فضاءً رحباً للأعمال المتفردة للمبدعين من كافة أرجاء المعمورة، كما أنها تعزز مقومات الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية محلياً وعالمياً، ومن بينها وجهة ((السركال أفينيو)) في منطقة القوز، التي غدت المساحة الأكثر ازدهاراً في فضاء الفنون والثقافة في دبي، إذ باتت معارضه الفنية ومساحاته الإبداعية، محط اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية، نظراً لما تحويه من إنتاجات هي الأحدث في مجال الفن والتصميم المعاصر، وما يضمه هذا المركز الإبداعي من نسيج متعدد الأوجه للتعبير الفني والاستكشاف.

صحيفة ((ذا هندو))، أطلت أخيراً على الموقع تحت عنوان ((السركال أفينيو: التنقل في حي الفن والتصميم المعاصر لدبي))، ودعت المهتمين باستكشاف مشهد الفن والتصميم المعاصر في دبي، إلى زيارة شارع السركال، الذي تحول إلى واحة تجمع الفن الموسيقي والطعام والموضة. وأشارت الصحيفة، إلى أن ((السركال أفينيو))، تحول إلى مكان يشبه الأحياء الفنية الأخرى في العالم، وهو الآن المركز الإبداعي الأكثر جاذبية في دبي، مع أكثر من 70 مفهوماً متنوعاً، أبرزها مشروع التحفة المعمارية ((كونكريت))، والتي تشكل مساحة متعددة الأغراض لاستضافة عروض الأزياء والمعارض الفنية وعروض الأفلام، وهذا المشروع يضاف إلى معارض لفن الخط، وعدد من المؤسسات الفنية والغاليريهات، كمؤسسة ((إشارة للفنون)) التي تدعو إلى استكشاف وجهات نظر فنانين من جنوب آسيا، والتي وصفتها الصحيفة بأفضل الأماكن لاكتشاف فنانين من الهند، وبنغلادش، ونيبال، وباكستان، وسريلانكا. كما تشكّل غاليري ((أيام))، منصة لأعمال السوريين الفنية، وشركة ((فولت أرتس بروجكتس))، التي تعنى بعملية إدخال الفن العالمي المعاصر إلى الشرق الأوسط، ومعرض ((غرين آرت))، الذي يوفر نافذة على أعمال الفنانين الإقليميين الناشئين.

عروض آسرة

ولفتت الصحيفة، إلى توفر ((سيما للفنون الأدائية)) لمحبي الفنون المسرحية، حيث يمكن مشاهدة عروض آسرة لفنانين عالميين ومحليين، كما ((سينما عقيل))، التي تعرض أفلاماً نالت استحسان النقاد في أنحاء العالم، حيث يمكن لمحبي الأفلام مشاهدة فيلم، والحصول على بعض طعام الشارع، وتذوق طعم الشاي الأصلي. كما توفر مساحة مجانية للعمل الجماعي، حيث يمكن لقاء المبدعين، وزيارة مطاعم نباتية ومقاهي متنوعة صحية وصديقة للبيئة.

وأكدت الصحيفة، إمكانية رصد الجانب الإبداعي للسركال أفينيو، عبر مناسبات ومعارض في مؤسسة ((غلف فوتو بلس))، المصممة لأصحاب المهارات المختلفة في التصوير، وعبر نشاطات صديقة للعائلة، مع ورش عمل للأطفال، لإظهار إبداعاتهم عبر الفن والحرف.

كنوز موضة

ولفتت الصحيفة، إلى أن المنطقة ليست مجرد مركز لعشاق الفن، بل أيضاً ملاذ للمتسوقين الذي يبحثون عن كنوز الموضة والتصميم والجمال الفريدة. كما يمكن لعشاق المجوهرات، التعمق في عالم الحرف اليدوية في استوديو يقدم خدمات مثل النقش والتصميم وقطع الأحجار الكريمة، فضلاً عن توفر متجر مفاهيمي، يدعم الاختيار الصديق للبيئة في المكان، مع متاجر بتصاميم فريدة لعباءات الكيمونو المصنوعة يدوياً.