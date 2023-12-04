«عام واحد من العزلة».. ثلاثية الواقع والخيال والتاريخ

لم يكن الكولونيل أوريليانو بوينديا، بطل رائعة غابريال غارسيا ماركيز ((مئة عام من العزلة))، يعلم أنه قادر على مغادرة الرواية، ولا أنه سيكتسب وزناً بشرياً وينتقل ذات مساء خريفي إلى ميناء يختبر سكانه فيه عزلتهم الخاصة لظروف يجهلها هو، كما لم تكن سارة تعلم أنها ستبقى حبيسة ذلك المرفأ، حتى تحل لغز مجموعة رسائل بريان التي لم تُفتح منذ ما يزيد على مئتي عام، فيما الأغرب أنها وجارتها ليلى على موعد مع لعبة ستغير مسار التاريخ إلى الأبد.

مجموعة عجائبية من الشخصيات تتقاطع في رواية ((عام واحد من العزلة))، للأديبة الإماراتية، إيمان اليوسف، في وقت تغيب فيه الخطوط الفاصلة في ثلاثية الواقع والخيال والتاريخ، وذلك على امتداد 184 صفحة، في هذا العمل الصادر، أخيراً، عن دار الآداب للنشر والتوزيع 2023. وتتماهي الرواية، كما قدمت لها إيمان، مع جملة أحداث ووقائع حقيقية، حيث تبني وتستهلم منها تفاصيل كثيرة، إلا أنها حاضرة في العمل، بتصرف وحنكة سردية أثرتهما مخيلة الكاتبة وثقافتها.

وتمثل الرواية، رابع روايات إيمان اليوسف، حيث سبق أن صدرت لها 3 روايات، بجانب 3 مجموعات قصصية، وفازت روايتها ((حارس الشمس)) بجائزة الإمارات للرواية عام 2016.

وفي فضاءات الرواية، تنسج إيمان حكايات نبضها القيم الإنسانية، حيث تصور آلام الفقد والجوع والمعاناة، وتسافر بنا إلى مطارح وزوايا شعرية نعيش ونختبر في خضمها الكثير من المشاعر المتناقضة، لتفتح نوافد التساؤلات وتحفزنا على قراءة ما يكمن خلف التفاصيل، دوماً بتعمق وروية، إذ نحلق في كل تفصيل وحكاية تخوضها ((سارة)) في العمل، إلى عوالم حسية ثرية بالوجدانيات والبحث الدائم عن الفرح والعدل والخير والانتصار للجمال.

سرد شفيف

في كل محطة من محطات ((عام واحد من العزلة)) وحكاياتها، نجد أنفسنا مسافرين بمتعة في عوالم سرد شفيف تزيده جاذبية لغة الكاتبة ومفرداتها الرقيقة المنتقاة بعناية بالغة. ولاشك أن هذه اللغة العالية البليغة في الرواية، أضفت عليها مزيداً من الألق وضخت في دمائها حالة انسجام واندماج سحرية مع عوالمها، وهو ما ضاهاه وجاراه أيضاً، موضوع العمل، فضلاً عن التفاصيل الدقيقة والشيقة المحكمة بلغة سردها والمتسمة بحبكاتها الغنية والتي تجلعها تبدو كلوحات مرسومة بألوان أخاذة تجعلنا نتلقى رسائل العمل بتلقائية وتأثر كبيرين.

شخصيات

وتقول الكاتبة في آخر الكتاب تحت عنوان ((ملاحظة.. نصيحة)): ((أعد قراءة الرواية الآن على اعتبار أن الفلفل الملون، والسيارات البلاستيكية الصغيرة الملونة، ومنامة سارة الباهتة في الفصل الرابع عشر، كلها حقيقة واحدة. وكما أن الصندوق الكرتوني المصنوع من مواد معاد تدويرها، والطبق الشهي على عتبة باب سارة حقيقة واحدة أيضاً، وأن المنديل الحريري المرسوم بنقوش يابانية الذي جلست عليه زوجة الرجل القصير الأصلع، والوسادة المطرزة برسوم ونقوش يابانية التي جلست عليها ليلى في بث الإنستغرام، هما حقيقة واحدة، وأخيراً أن جميع شخصيات الرواية هذه شخصية واحدة)).