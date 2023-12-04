فيلم عن جولة بيونسيه يتصدّر شباك التذاكر

تصدّر فيلم ((رينيسانس: ايه فيلم باي بيونسيه))، الذي يتناول جولة بيونسيه الغنائية، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ليؤكد بذلك النجاح الذي تحققه الأفلام التي تُصوَّر خلال جولة موسيقية وتُعرض في دور السينما، على غرار فيلم ((تايلور سويفت: ذي إيراس تور))، وفق تقديرات نشرتها الأحد شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

وحقق فيلم ((رينيسانس: ايه فيلم باي بيونسيه))، إيرادات بـ21 مليون دولار. وحل ثانياً في الترتيب فيلم ((ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس))، محققاً 14.5 مليون دولار.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم ((غودزيلا ماينس وان)) للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي.