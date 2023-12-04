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هدى بلوشي تشارك في انتخابات المجلس الإقليمي للأولمبياد الخاص

12/4/2023 7:29:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشارك هدى كرم بلوشي، لاعبة منتخب الإمارات في الأولمبياد الخاص، في انتخابات المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، من أجل الفوز بأحد المقاعد الثلاثة بالمجلس وهي المناصب التالية: الرئيس المحتمل للمجلس الجديد، نائب رئيس المجلس، وعضو المجلس العالمي للاعبين القادة، كما يشارك في الانتخابات: عبدالله عارف ((البحرين))، ومجد الهنداوي ((الأردن))، وإيمان بويسان ((المغرب))، وأحمد شرف ((لبنان))، ومحمد صلاح ((مصر))، وحرص المرشحون على التواصل مع زملائهم من اللاعبين المشاركين في المؤتمر من أجل الحصول على أصواتهم في عملية التصويت، والتي ستجرى في تصويت علني بمتابعة مجلس إدارة المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين.

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