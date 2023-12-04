هدى بلوشي تشارك في انتخابات المجلس الإقليمي للأولمبياد الخاص

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشارك هدى كرم بلوشي، لاعبة منتخب الإمارات في الأولمبياد الخاص، في انتخابات المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، من أجل الفوز بأحد المقاعد الثلاثة بالمجلس وهي المناصب التالية: الرئيس المحتمل للمجلس الجديد، نائب رئيس المجلس، وعضو المجلس العالمي للاعبين القادة، كما يشارك في الانتخابات: عبدالله عارف ((البحرين))، ومجد الهنداوي ((الأردن))، وإيمان بويسان ((المغرب))، وأحمد شرف ((لبنان))، ومحمد صلاح ((مصر))، وحرص المرشحون على التواصل مع زملائهم من اللاعبين المشاركين في المؤتمر من أجل الحصول على أصواتهم في عملية التصويت، والتي ستجرى في تصويت علني بمتابعة مجلس إدارة المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين.
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