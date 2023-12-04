حميد المهيري يتوج بلقب «الباهية الدولية لقفز الحواجز»

انتزع الفارس الشاب حميد عبدالله المهيري لقب بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، والتي نظمها نادي الباهية للفروسية العام الثالث على التوالي، والتي جاءت متزامنة مع أفراح الإمارات بعيد الاتحاد 52، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية كل من لونجين، واسطبلات الشراع، ومربد، وأميا باور وشرطة أبوظبي، وتابع المنافسات وتوّج الفائزين عبدالعزيز المرزوقي، رئيس البطولة، وممتاز العلّاف ممثل اسطبلات الشراع، وممثلو الجهات الراعية.

واستطاع الفارس الشاب حميد عبدالله المهيري بالجواد ((دبي)) وهو أحد خيول القفز التي تعود ملكيتها إلى اسطبلات الشراع، في تقديم جولة نظيفة من دون خطأ وأكملها في زمن سريع بلغ 38.06 ثانية، وبفارق ثانيتين و64 جزءاً من الثانية، ليتوّج بكأس النسخة الثالثة للبطولة.

وأعرب عبدالعزيز المرزوقي عن رضاهم عن تنظيم ونتائج النسخة الثالثة للبطولة، وقال: ((بحمد الله سجلت البطولة نجاحاً جديداً، وتقدم بالشكر إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، على دعمها لنادي الباهية للفروسية، ورعاية اسطبلات الشراع بطولة خيول القفز الصغيرة بصفة خاصة.

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