محمد بن ثعلوب: جودو الإمارات لن يغيب عن أولمبياد باريس

ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، التطور الكبير الذي شهده مستوى منتخب الجودو الأول على مستوى الجنسين في موسم 2023.

وقال: لا شك في أن نتائج المنتخب الأول في مشاركته الأخيرة في ((طوكيو غراند سلام)) في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو 2023 تدعو للاعتزاز والفخر، بعدما أضاف العديد من النقاط ما عزز حظوظ منتخب الجودو بالمشاركة وعدم الغياب عن أولمبياد باريس 2024، عبر 5 أو6 لاعبين ولاعبات في ضوء نقاطهم ومراكز صدارة الجودو العربي، ويكفي تصدر منتخبنا الترتيب العام للمنتخبات العربية في بطولة طوكيو 2023، والمركز الـ25 عالمياً بعدما شهدت البطولة مشاركة 84 دولة من القارات كافة، والتي فاز بلقبها منتخب اليابان موطن الجودو ومستضيف البطولة برصيد 7 ميداليات ذهبية، وحل في المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية بذهبية واحدة كحال منتخب البرازيل.

وأضاف ابن ثعلوب: رحلة التألق الأخيرة لمنتخب الجودو تعد حافزاً في المرحلة المقبلة على المستوى الدولي ((أولمبياد باريس 2024))، والتي ستسجل حضور جودو الإمارات فخر الرياضة العربية في الأحداث الرياضية العالمية، وذلك استثماراً لدعم القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي وجهود شركاء النجاح.

برنامج

وقال رئيس اتحاد الإمارات للجودو: سينطلق برنامج المنتخب الأول اليوم بفترة راحة تستمر حتى الـ12 من الشهر الجاري، بعدها يتوجه المنتخب إلى جورجيا لإقامة معسكر هناك يستمر حتى نهاية الشهر ، ثم راحة جديدة أسبوعاً يعقبها معسكر للياقة البدنية في جبال بلغاريا استعداداً للمشاركة في أولى بطولات غراند سلام لسنة 2024 والتي تقام في البرتغال ((TBC غراند سلام))، في الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بعدها مباشرة ينتقل المنتخب للمشاركة في بطولة باريس غراند سلام للجودو التي تقام في الفترة من 2 وحتى 4 فبراير المقبل، والتي ستكون بروفة حقيقية لدورة الألعاب الأولمبية في يوليو من سنة 2024 باريس والتي ستشهد مشاركة 372 لاعباً ولاعبة للجودو بالتساوي حسب تصنيفهم من مختلف دول العالم.

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